За $7000 в Словакию: на Закарпатье пограничники раскрыли канал незаконной переправки. ФОТОрепортаж

Оперативные сотрудники Чопского пограничного отряда раскрыли и пресекли деятельность канала незаконной переправки людей через украинско-словацкую границу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

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На окраине села Оноковцы Ужгородского района пограничники задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно переправить через государственную границу мужчину призывного возраста. По замыслу организаторов, незаконное пересечение должно было состояться на участке ответственности отдела пограничной службы "Новоселица".

Организатором схемы оказался 23-летний житель Ужгорода. К противоправной деятельности он привлек 28-летнего сообщника, который отвечал за транспортировку "клиентов", получение средств и проведение инструктажей по поведению во время возможной встречи с правоохранителями и незаконного пересечения границы.

Поиск желающих осуществлялся через социальные сети. Стоимость незаконной переправки составляла 7000 долларов США с одного человека.

В ходе документирования преступной деятельности правоохранители зафиксировали передачу части средств. В ходе неотложного обыска и осмотра места происшествия изъято еще 3200 долларов США, три мобильных телефона и автомобиль.

Организатор и его пособник задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Им сообщено о подозрении.

По решению суда обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога.

Следственные действия продолжаются.









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