Везли в багажнике, переодевали в камуфляж: на Одесщине разоблачили группу контрабандистов. ФОТОрепортаж

Оперативные сотрудники Подольского пограничного отряда совместно с правоохранительными органами раскрыли организованную группу, которая занималась незаконной переправкой мужчин призывного возраста через государственную границу Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

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Для поиска "клиентов" четверка злоумышленников из Одессы, среди которых две женщины, использовала Telegram-канал. Мужчин они лично доставляли к границе и давали им инструкции по дальнейшему маршруту.

Стоимость таких "услуг" в среднем составляла 10 тысяч долларов США с одного человека. Полученные незаконным путем средства участники группы хранили на криптокошельках.

В своей противоправной деятельности дельцы использовали своеобразный "почерк" - всех "клиентов" они переодевали в военную форму и снабжали соответствующей экипировкой. Таким образом, мужчины должны были быть менее заметными при пересечении границы.

Правоохранители провели 12 санкционированных обысков по местам проживания и в автомобилях фигурантов.

В ходе обысков изъяты денежные средства, пять автомобилей, 16 мобильных телефонов, банковские карты, видеорегистраторы, тепловизор, жесткий диск и другие вещи, которые могут служить доказательной базой по делу.

Одну из участниц группы задержали с поличным. Правоохранители остановили её автомобиль на автодороге "Киев - Одесса". В багажном отделении транспортного средства обнаружили военнообязанного мужчину, которого она "подвозила" к границе.

Четырем фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении в организации незаконной переправки через государственную границу не менее 11 мужчин призывного возраста.

Всем подозреваемым суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога. Общая сумма залога составляет более 5,7 миллиона гривен.

















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