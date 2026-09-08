Везли у багажнику, перевдягали в камуфляж: на Одещині викрили групу переправників. ФОТОрепортаж
Оперативні співробітники Подільського прикордонного загону у взаємодії з правоохоронцями викрили організовану групу, яка налагодила незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Подробиці
Для пошуку "клієнтів" четвірка зловмисників з Одеси, серед яких дві жінки, використовувала Telegram-канал. Чоловіків вони особисто доставляли до прикордоння та надавали їм інструкції щодо подальшого маршруту.
Вартість таких "послуг" у середньому становила 10 тисяч доларів США з однієї особи. Отримані незаконним шляхом кошти учасники групи зберігали на криптогаманцях.
У своїй протиправній діяльності ділки використовували своєрідний "почерк" – усіх "клієнтів" вони перевдягали у військову форму та споряджали відповідною екіпіровкою. Таким чином чоловіки мали бути менш помітними під час руху прикордонням.
Правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів.
Під час обшуків вилучено грошові кошти, п’ять автомобілів, 16 мобільних телефонів, банківські картки, відеореєстратори, тепловізор, жорсткий диск та інші речі, що можуть становити доказову базу у справі.
Одну з учасниць групи затримали на гарячому. Правоохоронці зупинили її автомобіль на автодорозі "Київ – Одеса". У багажному відділенні транспортного засобу виявили військовозобов’язаного чоловіка, якого вона "підвозила" до прикордоння.
Чотирьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон щонайменше 11 чоловіків призовного віку.
Усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Загальна сума застави становить понад 5,7 мільйона гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль