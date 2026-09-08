Везли у багажнику, перевдягали в камуфляж: на Одещині викрили групу переправників. ФОТОрепортаж

Оперативні співробітники Подільського прикордонного загону у взаємодії з правоохоронцями викрили організовану групу, яка налагодила незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Подробиці

Для пошуку "клієнтів" четвірка зловмисників з Одеси, серед яких дві жінки, використовувала Telegram-канал. Чоловіків вони особисто доставляли до прикордоння та надавали їм інструкції щодо подальшого маршруту.

Вартість таких "послуг" у середньому становила 10 тисяч доларів США з однієї особи. Отримані незаконним шляхом кошти учасники групи зберігали на криптогаманцях.

У своїй протиправній діяльності ділки використовували своєрідний "почерк" – усіх "клієнтів" вони перевдягали у військову форму та споряджали відповідною екіпіровкою. Таким чином чоловіки мали бути менш помітними під час руху прикордонням.

Правоохоронці провели 12 санкціонованих обшуків за місцями проживання та в автомобілях фігурантів.

Під час обшуків вилучено грошові кошти, п’ять автомобілів, 16 мобільних телефонів, банківські картки, відеореєстратори, тепловізор, жорсткий диск та інші речі, що можуть становити доказову базу у справі.

Одну з учасниць групи затримали на гарячому. Правоохоронці зупинили її автомобіль на автодорозі "Київ – Одеса". У багажному відділенні транспортного засобу виявили військовозобов’язаного чоловіка, якого вона "підвозила" до прикордоння.

Чотирьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення через державний кордон щонайменше 11 чоловіків призовного віку.

Усім підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Загальна сума застави становить понад 5,7 мільйона гривень.

















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