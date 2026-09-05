Словаччина засудила удар РФ по будівлі СБУ в Києві та викликає російського посла

Братислава засудила російську атаку реактивним "шахедом" на будівлю Служби безпеки України в Києві.

Про це йдеться у заяві міністра закордонних та європейських справ Словаччини Юрая Бландара, інформує Цензор.НЕТ.

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Дипустанова поблизу із будівлею СБУ

У заяві сказано, що будівля СБУ в Києві перебуває поруч з консульським відділом посольства Словаччини.

Бланар зазначив, що з міркувань безпеки наразі приміщення консульського відділу в Києві використовується обмежено. Він додав, що на момент атаки там нікого не було.

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Братислава викликає посла РФ

"Ми закликаємо Росію утриматися від дій, які можуть поставити під загрозу життя та безпеку мирних жителів. Водночас ми звертаємося до обох сторін з проханням уникати подальшої ескалації, яка посилює напруженість та не сприяє мирному врегулюванню конфлікту. Я дав вказівку викликати російського посла в Словаччині", - заявив Бланар.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі — Олександра Поклада.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що удар РФ по будівлі СБУ - це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей.

Президент Зеленський після удару по СБУ зустрівся із тимчасовим виконувачем обов'язків голови СБУ Олександром Покладом і заявив, що "про підготовку наших активних дій у відповідь на російські удари".

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