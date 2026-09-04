Глава МЗС Естонії Цахкна засудив удар Росії по будівлі СБУ та закликав посилити тиск на Кремль

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна відреагував на удар по РФ по центральній будівлі Служби безпеки України в Києві у п’ятницю, 4 вересня.

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція Естонії

"Після кількох днів невпинного обстрілу українських міст російські дрони тепер вдарили в саме серце Києва. Було вражено штаб-квартиру Служби безпеки України, розташовану за кілька кроків від Софійського собору – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найцінніших культурних пам’яток Європи", - заявив глава естонського МЗС.

Він заявив, що "ескалація проти Служби безпеки та напад на район, де переважно проживають цивільні особи, вкотре викриває повне зневажливе ставлення Росії до життя мирних жителів та її безперервну кампанію з метою знищення культурної ідентичності України".

"Мета Кремля залишається незмінною: завдати максимальних руйнувань, посіяти терор і затоптати кожну норму міжнародного права. Естонія однозначно засуджує ці останні атаки та твердо стоїть пліч-о-пліч з Україною. Відповідальність має бути безкомпромісною. Триваючі удари Росії вимагають посилення міжнародного тиску, глибшої ізоляції та послідовних зусиль, щоб не допустити торжества безкарності", - додав Цахкна.

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Що передувало?

Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі — Олександра Поклада.

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