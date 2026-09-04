Глава МИД Эстонии Цахкна осудил удар России по зданию СБУ и призвал усилить давление на Кремль

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна отреагировал на нанесенный по РФ удар по центральному зданию Службы безопасности Украины в Киеве в пятницу, 4 сентября.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

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Реакция Эстонии

"После нескольких дней непрерывного обстрела украинских городов российские дроны теперь нанесли удар в самое сердце Киева. Была поражена штаб-квартира Службы безопасности Украины, расположенная в нескольких шагах от Софийского собора - объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и одного из самых ценных культурных памятников Европы", - заявил глава эстонского МИД.

Он заявил, что "эскалация против Службы безопасности и нападение на район, где преимущественно проживают гражданские лица, в очередной раз разоблачает полное пренебрежительное отношение России к жизни мирных жителей и её непрекращающуюся кампанию, направленную на уничтожение культурной идентичности Украины".

"Цель Кремля остается неизменной: нанести максимальный ущерб, посеять террор и попрать все нормы международного права. Эстония однозначно осуждает эти последние атаки и твердо стоит плечом к плечу с Украиной. Ответственность должна быть бескомпромиссной. Продолжающиеся удары России требуют усиления международного давления, более глубокой изоляции и последовательных усилий, чтобы не допустить торжества безнаказанности", - добавил Цахкна.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными "шахедами" российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании - Александра Поклада.

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