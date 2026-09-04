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Новости Удар по зданию СБУ в Киеве
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СБУ пообещала "болезненный ответ" России после удара по кабинету главы Службы Поклада

СБУ прокомментировала атаку РФ на здание в Киеве 4 сентября

Враг нанёс удар по зданию Центрального управления СБУ. Дрон целенаправленно направили в кабинет руководителя Службы безопасности Александра Поклада.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия удара

Своей цели россияне не достигли - глава СБУ не пострадал. Что касается поврежденного здания, в ведомстве заверили, что его обязательно восстановят.

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Реакция СБУ

"А россияне получат болезненный ответ на свои удары - еще больше спецопераций, разоблаченных агентурных сетей и уничтоженных врагов", - заявили в пресс-службе СБУ.

Что этому предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными шахидами российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.
  • Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании - Александра Поклада.

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Автор: 

Киев (27370) обстрел (35215) СБУ (21437) Поклад Александр (14)
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Топ комментарии
+11
Спочатку Поклада звільніть - від нього усі неприємності
А раша вдарила , шоб прикрити свого агента Поклада , що вляпався у дерьмо кгбистскими методами
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04.09.2026 18:25 Ответить
+5
"поклад - злєйший враг расеюшки!" ))))))))) отето потцани апірацію прікритіє так закатали! ))))))))
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04.09.2026 18:29 Ответить
+4
А що, відосіком їх, відосіком! А ще можна черговий план придумати -незламності, переможності, стійкості... ну т.д.
Бо ж блекаут в москві вже був, 40 днів пройшли.. фламінги відлітались, зима на носі... От залишається що хіба відосіком...
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04.09.2026 18:32 Ответить

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