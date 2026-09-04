СБУ пообещала "болезненный ответ" России после удара по кабинету главы Службы Поклада

Враг нанёс удар по зданию Центрального управления СБУ. Дрон целенаправленно направили в кабинет руководителя Службы безопасности Александра Поклада.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Последствия удара

Своей цели россияне не достигли - глава СБУ не пострадал. Что касается поврежденного здания, в ведомстве заверили, что его обязательно восстановят.

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Реакция СБУ

"А россияне получат болезненный ответ на свои удары - еще больше спецопераций, разоблаченных агентурных сетей и уничтоженных врагов", - заявили в пресс-службе СБУ.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными шахидами российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании - Александра Поклада.

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