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Новини Удар по будівлі СБУ в Києві
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СБУ пообіцяла "болючу відповідь" Росії після удару по кабінету очільника Служби Поклада

СБУ прокоментувала атаку РФ на будівлю в Києві 4 вересня

Ворог завдав удару по будівлі Центрального управління СБУ. Дрон цілеспрямовано скерували у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

Своєї мети росіяни не досягли — очільник СБУ не зазнав ушкоджень. Щодо пошкодженої будівлі, у відомстві запевнили, що її обов'язково відновлять.

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Реакція СБУ

"А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари — ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", — заявили в пресслужбі СБУ.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.
  • Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі — Олександра Поклада.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по будівлі СБУ - це серйозна ескалація, яка вимагає рішучих відповідей, - Сибіга

Автор: 

Київ (16959) обстріл (36519) СБУ (12889) Поклад Олександр (15)
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Топ коментарі
+9
Спочатку Поклада звільніть - від нього усі неприємності
А раша вдарила , шоб прикрити свого агента Поклада , що вляпався у дерьмо кгбистскими методами
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04.09.2026 18:25 Відповісти
+4
"поклад - злєйший враг расеюшки!" ))))))))) отето потцани апірацію прікритіє так закатали! ))))))))
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04.09.2026 18:29 Відповісти
+4
У який житловий будинок влучили засекречено, а у вікно будівлі СБУ не засекречено...
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04.09.2026 18:34 Відповісти

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