СБУ пообіцяла "болючу відповідь" Росії після удару по кабінету очільника Служби Поклада
Ворог завдав удару по будівлі Центрального управління СБУ. Дрон цілеспрямовано скерували у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки удару
Своєї мети росіяни не досягли — очільник СБУ не зазнав ушкоджень. Щодо пошкодженої будівлі, у відомстві запевнили, що її обов'язково відновлять.
Реакція СБУ
"А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари — ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", — заявили в пресслужбі СБУ.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі — Олександра Поклада.
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А раша вдарила , шоб прикрити свого агента Поклада , що вляпався у дерьмо кгбистскими методами