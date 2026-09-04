СБУ пообіцяла "болючу відповідь" Росії після удару по кабінету очільника Служби Поклада

Ворог завдав удару по будівлі Центрального управління СБУ. Дрон цілеспрямовано скерували у кабінет керівника Служби безпеки Олександра Поклада.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки удару

Своєї мети росіяни не досягли — очільник СБУ не зазнав ушкоджень. Щодо пошкодженої будівлі, у відомстві запевнили, що її обов'язково відновлять.

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Реакція СБУ

"А росіяни отримають болючу відповідь на свої удари — ще більше спецоперацій, викритих агентурних мереж та знищених ворогів", — заявили в пресслужбі СБУ.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.

Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі — Олександра Поклада.

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