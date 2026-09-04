Зеленський після атаки РФ на будівлю СБУ: Географію "дзеркальної" відповіді на удари РФ визначили
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Олександра Поклада про підготовку активних дій у відповідь на російські удари.
Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Про підготовку відповіді
За словами президента, географію відповіді на удари РФ уже визначили. Час для проведення дій оберуть так, щоб забезпечити конкретний результат.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.
- Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі — Олександра Поклада.
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Спочатку полечу на відпочинок до Франції.
На наступні вихідні до Італії.
В жовтні до США.😂😂😂