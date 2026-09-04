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Новини Спецоперації СБУ Удар по будівлі СБУ в Києві
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Зеленський після атаки РФ на будівлю СБУ: Географію "дзеркальної" відповіді на удари РФ визначили

зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Олександра Поклада про підготовку активних дій у відповідь на російські удари.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

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Про підготовку відповіді

За словами президента, географію відповіді на удари РФ уже визначили. Час для проведення дій оберуть так, щоб забезпечити конкретний результат.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що під час атаки реактивними шахедами російські окупанти вдарили по будівлі СБУ в центрі Києва.
  • Президент Володимир Зеленський прокоментував удар російських окупантів. За його словами, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі — Олександра Поклада.

Дивіться також: Момент удару російського дрона по будівлі СБУ в центрі Києва. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (26872) СБУ (12889) Удари по РФ (1290) Поклад Олександр (15)
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Топ коментарі
+8
А де дзеркальна відповідь за тисячі смертей цивільних?
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04.09.2026 18:16 Відповісти
+7
Обрали клоуна президентом,отримали цЫрк,нажаль,кровавий.
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04.09.2026 18:17 Відповісти
+3
Зеленський після атаки РФ на будівлю СБУ: Географію "дзеркальної" відповіді на удари РФ визначили.

Спочатку полечу на відпочинок до Франції.
На наступні вихідні до Італії.
В жовтні до США.😂😂😂
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04.09.2026 18:20 Відповісти

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