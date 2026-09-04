Зеленский после атаки РФ на здание СБУ: Определена география "зеркального" ответа на удары РФ

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Александра Поклада о подготовке активных ответных мер на российские удары.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О подготовке ответа

По словам президента, география ответа на удары РФ уже определена. Время для проведения действий выберут так, чтобы обеспечить конкретный результат.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными шахедами российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании - Александра Поклада.

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