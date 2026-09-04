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Новости Спецоперация СБУ Удар по зданию СБУ в Киеве
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Зеленский после атаки РФ на здание СБУ: Определена география "зеркального" ответа на удары РФ

зеленський

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главы СБУ Александра Поклада о подготовке активных ответных мер на российские удары.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

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О подготовке ответа

По словам президента, география ответа на удары РФ уже определена. Время для проведения действий выберут так, чтобы обеспечить конкретный результат.

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Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными шахедами российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.
  • Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании - Александра Поклада.

Смотрите также: Момент удара российского дрона по зданию СБУ в центре Киева. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (25719) СБУ (21437) Удары по РФ (1239) Поклад Александр (14)
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Топ комментарии
+16
А де дзеркальна відповідь за тисячі смертей цивільних?
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04.09.2026 18:16 Ответить
+11
Обрали клоуна президентом,отримали цЫрк,нажаль,кровавий.
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04.09.2026 18:17 Ответить
+7
Щас супер потужно ударят по пустому сданию ФСБ ночью где-то в Белгороде и на этом вся відповідь закончится
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04.09.2026 18:18 Ответить

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