Посли ЄС не домовилися про продовження персональних санкцій проти РФ, перешкодою стала позиція Словаччини, - ЗМІ

Посли країн ЄС у середу, 2 вересня, не змогли домовитися про продовження індивідуальних санкцій проти понад 3 тисяч росіян та російських компаній, які винні у порушенні територіальної цілісності України. Розгляд цього питання перенесено на 9 вересня.

Про це пише "ЄП" з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що термін дії нинішніх обмежень завершується 15 вересня. Обмежувальні заходи стосуються понад 3 тисяч фізичних та юридичних осіб.

За даними джерел видання, перешкодою стала позиція Словаччини, яка не готова продовжувати індивідуальні санкції терміном на рік, як це пропонує Ірландське головування, а підтримує традиційне продовження на шість місяців.

Також Словаччина запропонувала вилучити з санкційного списку кілька імен росіян, які наразі не оприлюднюються.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС посилить санкційний тиск на Росію у відповідь на диверсію в аеропорту Лейпцига.

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