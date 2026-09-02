Послы ЕС не пришли к соглашению о продлении персональных санкций против РФ, препятствием стала позиция Словакии, — СМИ
Послы стран ЕС в среду, 2 сентября, не смогли договориться о продлении индивидуальных санкций в отношении более 3 тысяч россиян и российских компаний, виновных в нарушении территориальной целостности Украины. Рассмотрение этого вопроса перенесено на 9 сентября.
Об этом пишет "ЕП" со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что срок действия нынешних ограничений истекает 15 сентября. Ограничительные меры касаются более 3 тысяч физических и юридических лиц.
По данным источников издания, препятствием стала позиция Словакии, которая не готова продлевать индивидуальные санкции на год, как это предлагает ирландское председательство, а поддерживает традиционное продление на шесть месяцев.
Также Словакия предложила исключить из санкционного списка несколько имен россиян, которые пока не разглашаются.
Напомним:
Ранее сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС усилит санкционное давление на Россию в ответ на диверсию в аэропорту Лейпцига.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль