ЕС будет усиливать давление, чтобы вытеснить Россию с поля боя за стол переговоров, - Кошта

ЕС готов к мирным переговорам, как только Россия продемонстрирует реальную готовность к ним. В то же время Европа продолжит поддерживать Украину и усиливать санкционное давление на Кремль.

Об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта в интервью "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.

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"Настоящий вопрос заключается в том, когда Россия будет готова к серьезным мирным переговорам. Недавно Россия атаковала торговый центр в Кривом Роге, что привело к трагическим жертвам среди гражданского населения.

Это не поведение людей, искренне настроенных на мирные переговоры. Когда Россия будет готова к диалогу, мы тоже будем готовы", - сказал он.

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По словам Кошты, у Европы есть четкие приоритеты: усиление противовоздушной обороны, возобновление судоходства в Черном море и подготовка к предстоящей зиме.

"Мы работаем в двух направлениях: поддержка Украины и усиление давления на Россию. И мы уже одобрили 21-й пакет санкций.

Европейский Союз всегда сотрудничает с Украиной и нашими партнерами, чтобы определить, как мы можем усилить давление, с тем чтобы вытеснить Россию с поля боя за стол переговоров. Мы будем продолжать это делать", - добавил президент Европейского Совета.

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