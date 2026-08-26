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Новини Санкції ЄС проти Росії
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ЄС посилюватиме тиск, щоб зсунути Росію з поля бою до столу переговорів, - Кошта

Кошта обіцяє посилювати тиск ЄС на Росію

ЄС готовий до мирних переговорів, щойно Росія продемонструє реальну готовність до них. Водночас Європа продовжить підтримувати Україну та посилювати санкційний тиск на Кремль.

Про це заявив Президент Європейської Ради Антоніу Кошта в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Справжнє питання полягає в тому, коли Росія буде готова до серйозних мирних переговорів. Нещодавно Росія атакувала торговий центр у Кривому Розі, що призвело до трагічних жертв серед цивільного населення.

Це не поведінка людей, які щиро підходять до мирних переговорів. Коли Росія буде готова до розмови, ми будемо готові теж", - пояснив він.

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За словами Кошти, у Європи є чіткі пріоритети: посилення протиповітряної оборони, відновлення судноплавства в Чорному морі та підготовка до наступної зими.

"Ми працюємо за двома напрямками: підтримка України та посилення тиску на Росію. І ми вже схвалили 21-й пакет санкцій.

Європейський Союз завжди працює з Україною та нашими партнерами, аби визначити, як ми можемо посилити тиск, щоби зсунути Росію з поля бою до столу переговорів. Ми продовжуватимемо це робити", - додав президент Європейської Ради.

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