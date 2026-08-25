Франція вимагає обмежити закупівлю Україною зброї за межами Європи за кошти кредиту ЄС, - Euronews

Франція прагне обмежити термін дії винятків для закупівлі Україною оборонного озброєння за межами Євросоюзу у рамках кредиту на суму 90 млрд євро, з метою підтримки європейських і французьких виробників.

Про це повідомляє Euronews з посиланням на власні джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Умови програми та вже надані винятки

За умовами програми, схваленої країнами ЄС у квітні, Україна не може закуповувати за кордоном — поза межами ЄС та Європейської економічної зони — більш як 35% вартості одиниці озброєння. Київ може звернутися з проханням відступити від цього правила, якщо серед європейських виробників немає того, що відповідає нагальним оперативним потребам.

Нині Україна отримала два таких винятки — на китайські компоненти для дронів та на американські ракети-перехоплювачі Patriot, критично важливі для посилення ППО. Єврокомісія схвалила обидва запити, визнавши брак власних потужностей у Європі та реальну залежність від іноземних виробників у ключових напрямках сучасної війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Франція прискорить постачання ракет-перехоплювачів для України, - Макрон

Чому це не влаштовує Париж

Саме ця практика й не влаштовує Францію. Країна має одну з найпотужніших оборонних галузей у Європі — зокрема франко-італійську систему SAMP/T, яку в ЄС вважають найближчою альтернативою Patriot.

Тому Франція наполягає: винятки мають з часом поступатися місцем європейському виробництву, а не перетворюватися на постійну практику.

Позиція дев'яти інших країн

У липні міністри оборони Швеції, Нідерландів, Німеччини, Данії, Естонії, Польщі, Латвії, Фінляндії та Литви направили листа главі зовнішньополітичної служби ЄС Каї Каллас та єврокомісару з питань оборони Андрюсу Кубілюсу й закликали надати Україні свободу у закупівлі обладнання, якого вона потребує в найкоротші терміни.

Читайте також: Сенатори США пропонують купувати зброю для України за рахунок конфіскованих активів РФ

Як може працювати механізм обмежень

Технічний важіль для реалізації французької позиції вже закладений у самій конструкції програми: винятки потрібно підтверджувати щоразу, коли Київ подає запит на новий транш. Тобто якщо в Європі з'явиться виробник, здатний запропонувати порівнянні обсяги, ціну та терміни постачання, Єврокомісія може відмовити в продовженні винятку — і змусити Україну перейти на європейського постачальника.

Комісії доведеться шукати делікатний баланс між нарощуванням європейського виробництва зброї та зниженням залежності від іноземних постачальників, водночас не залишаючи Україну без техніки, потрібної тут і зараз для оборони від Росії.

Те, як ЄС вирішить це питання в межах Кредитної програми, може стати прецедентом і для інших фінансових інструментів — зокрема SAFE та EDIP. Офіційного коментаря від французького уряду виданню отримати не вдалося.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готові постачати зброю для України за гроші Європи, - Пентагон