Франция требует ограничить закупку Украиной оружия за пределами Европы за счет средств кредита ЕС, - Euronews

Франция стремится ограничить срок действия исключений, позволяющих Украине закупать оборонное вооружение за пределами Евросоюза в рамках кредита на сумму 90 млрд евро, с целью поддержки европейских и французских производителей.

Об этом сообщает Euronews со ссылкой на собственные источники, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Условия программы и уже предоставленные исключения

Согласно условиям программы, одобренной странами ЕС в апреле, Украина не может закупать за рубежом — за пределами ЕС и Европейской экономической зоны - более 35% стоимости единицы вооружения. Киев может обратиться с просьбой отступить от этого правила, если среди европейских производителей нет того, что соответствует неотложным оперативным потребностям.

На данный момент Украина получила два таких исключения - на китайские компоненты для дронов и на американские ракеты-перехватчики Patriot, критически важные для укрепления ПВО. Еврокомиссия одобрила оба запроса, признав недостаток собственных мощностей в Европе и реальную зависимость от иностранных производителей в ключевых направлениях современной войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция ускорит поставки ракет-перехватчиков для Украины, - Макрон

Почему это не устраивает Париж

Именно эта практика и не устраивает Францию. Страна обладает одной из самых мощных оборонных отраслей в Европе - в частности, франко-итальянской системой SAMP/T, которую в ЕС считают ближайшей альтернативой Patriot.

Поэтому Франция настаивает: исключения должны со временем уступать место европейскому производству, а не превращаться в постоянную практику.

Позиция девяти других стран

В июле министры обороны Швеции, Нидерландов, Германии, Дании, Эстонии, Польши, Латвии, Финляндии и Литвы направили письмо главе внешнеполитической службы ЕС Кайе Каллас и еврокомиссару по вопросам обороны Андрюсу Кубилюсу и призвали предоставить Украине свободу в закупке оборудования, в котором она нуждается, в кратчайшие сроки.

Читайте также: Сенаторы США предлагают закупать оружие для Украины за счёт конфискованных активов РФ

Как может работать механизм ограничений

Технический рычаг для реализации французской позиции уже заложен в самой конструкции программы: исключения необходимо подтверждать каждый раз, когда Киев подает запрос на новый транш. То есть если в Европе появится производитель, способный предложить сопоставимые объемы, цену и сроки поставки, Еврокомиссия может отказать в продлении исключения - и заставить Украину перейти на европейского поставщика.

Комиссии придётся искать деликатный баланс между наращиванием европейского производства оружия и снижением зависимости от иностранных поставщиков, при этом не оставляя Украину без техники, необходимой здесь и сейчас для обороны от России.

То, как ЕС решит этот вопрос в рамках Кредитной программы, может стать прецедентом и для других финансовых инструментов - в частности, SAFE и EDIP. Официального комментария от французского правительства изданию получить не удалось.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовы поставлять оружие для Украины за деньги Европы, - Пентагон