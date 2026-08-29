ЕС готовит расширение санкций против РФ: в списке могут оказаться около 1600 человек и компаний, — Politico

В Евросоюзе обсуждают детали нового пакета санкций против России. В санкционные списки могут попасть около 1600 физических и юридических лиц.

Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

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Масштабное расширение списков

По словам трех европейских дипломатов, новый пакет санкций против РФ планируется обсудить на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое пройдет во вторник-среду следующей недели в Ирландии.

По словам одного из дипломатов, в настоящее время рассматривается 1600 "кандидатов" в санкционный список, в том числе 800 физических лиц и 800 компаний из России. Ожидается, что санкции будут приняты в середине октября.

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Вопрос о замороженных активах

Другой дипломат отметил, что вопрос об использовании замороженных российских активов вновь находится на стадии обсуждения. Впрочем, это более длительный процесс, который потребует попыток убедить Бельгию, которая долгое время сопротивлялась этой идее.

Все трое дипломатов заявили, что речь идет о существенном расширении санкций против России.

"Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные рычаги. Мы задействуем каждый из возможных санкционных режимов", — отметил один из собеседников.

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