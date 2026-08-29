ЄС готує розширення санкцій проти РФ: у списку можуть опинитися близько 1600 осіб і компаній, - Politico

У Євросоюзі обговорюють деталі нового пакету санкцій проти Росії. У санкційні списки можуть потрапити близько 1600 фізичних та юридичних осіб.

Про це пише видання Politico з посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Масштабне розширення списків

За словами трьох європейських дипломатів, новий санкційний пакет проти РФ планують обговорити на зустрічі Ради ЄС із закордонних справ, що пройде у вівторок-середу наступного тижня в Ірландії.

За словами одного з дипломатів, наразі розглядається 1600 "кандидатів" до списку санкцій, зокрема 800 фізичних осіб та 800 компаній із Росії. Очікується, що санкції будуть ухвалені в середині жовтня.

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Питання заморожених активів

Інший дипломат зазначив, що використання заморожених російських активів знову перебуває на стадії обговорення. Втім, це триваліший процес, який вимагатиме спроб переконати Бельгію, яка тривалий час чинила опір цій ідеї.

Усі троє дипломатів заявили, що йдеться про суттєве розширення санкцій проти Росії.

"Стратегія полягає в тому, щоб задіяти всі можливі важелі. Ми задіємо кожен із можливих санкційних режимів", - зазначив один із співрозмовників.

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