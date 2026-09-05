Словакия осудила удар РФ по зданию СБУ в Киеве и вызвала российского посла

Братислава осудила российскую атаку с использованием реактивного "шахеда" на здание Службы безопасности Украины в Киеве.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных и европейских дел Словакии Юрая Бланара, сообщает Цензор.НЕТ.

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В заявлении говорится, что здание СБУ в Киеве находится рядом с консульским отделом посольства Словакии.

Бланар отметил, что из соображений безопасности в настоящее время помещение консульского отдела в Киеве используется ограниченно. Он добавил, что на момент атаки там никого не было.

"Мы призываем Россию воздержаться от действий, которые могут поставить под угрозу жизнь и безопасность мирных жителей. В то же время мы обращаемся к обеим сторонам с просьбой избегать дальнейшей эскалации, которая усиливает напряженность и не способствует мирному урегулированию конфликта. Я дал указание вызвать российского посла в Словакии", — заявил Бланар.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что во время атаки реактивными шахедами российские оккупанты нанесли удар по зданию СБУ в центре Киева.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал удар российских оккупантов. По его словам, дрон был направлен прямо в кабинет руководителя СБУ в этом здании — Александра Поклада.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что удар РФ по зданию СБУ — это серьезная эскалация, требующая решительных ответных мер.

Президент Зеленский после удара по СБУ встретился с временным исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом и заявил, что "готовим наши активные ответные действия на российские удары".

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