СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ, которая корректировала обстрелы Краматорска. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала в Донецкой области ещё одну российскую агентурную сеть. По итогам спецоперации разоблачены трое агентов ФСБ, которые "сливали" рашистам координаты Сил обороны на Краматорском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Фигуранты действовали независимо друг от друга, но имели единого куратора из военной контрразведки ФСБ – боевика вооруженных группировок РФ, воюющего на восточном фронте.

Согласно материалам дела, в состав вражеской ячейки входила продавщица, работавшая на рынке в Краматорске, ее знакомая, которая уехала в Россию и начала работать на ФСБ, а также местный разнорабочий.

Установлено, что для привлечения продавщицы к сотрудничеству ФСБ задействовала ее знакомую, которая находилась на территории страны-агрессора. После вербовки фигурантка завуалированно выпытывала разведывательную информацию у покупателей, в частности у военных. Также она "интересовалась" расположением оборонительных сооружений и огневых позиций украинской артиллерии.

Что касается другого участника агентурной группы, то им оказался разнорабочий из пригорода районного центра. В поле зрения рашистов он попал, когда публиковал антиукраинские комментарии в "Одноклассниках".

Задокументировано, как злоумышленник отслеживал для ФСБ местоположения укрепленных районов и других мест сосредоточения личного состава Сил обороны.

Для маскировки фигурант выходил из дома лишь на короткое время и использовал свои знания местности для прокладки скрытых маршрутов разведывательных вылазок.

Сотрудники СБУ заблаговременно обеспечили безопасность дислокации украинских войск и задержали обоих агентов по месту жительства. В ходе обысков у них изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении в государственной измене.

Злоумышленники находятся под стражей без права освобождения под залог. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Следственные действия в отношении третьей участницы агентурной сети, которая скрывается на территории РФ, продолжаются. В настоящее время для нее готовится уведомление о подозрении в порядке специального досудебного расследования.





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