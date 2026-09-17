Взрыв возле ТЦК на Львовщине: СБУ задержала двух мужчин, совершивших теракт

17 сентября в Николаеве (Львовская область) произошел взрыв возле Стрыйского районного ТЦК и СП. СБУ квалифицировала взрыв как террористический акт и уже задержала двух подозреваемых.

Об этом сообщили на Facebook-странице Управления СБ Украины во Львовской области, информирует Цензор.НЕТ.

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Подробности взрыва

По данным следствия, взрыв произошел сегодня, 17 сентября, около 16:30 возле Стрыйского районного ТЦК и СП. Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство выбросили из автомобиля люди, проезжавшие мимо военного объекта.

В результате взрыва ранения получил военнослужащий. Медики оказали мужчине необходимую помощь на месте.

"По оперативной информации, перед взрывом мимо открытых ворот военного объекта проехал автомобиль Daewoo Lanos. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как с переднего пассажирского сиденья неизвестное лицо выбросило на территорию ТЦК взрывное устройство. Впоследствии к нему подошел военнослужащий. В этот момент произошел взрыв", - уточнили в прокуратуре.

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Задержание подозреваемых

Правоохранители установили и задержали двух мужчин, причастных к взрыву. Также следствие устанавливает обстоятельства взрыва и других людей, которые могут быть к нему причастны.

Досудебное расследование продолжается по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

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