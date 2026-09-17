Вибух біля ТЦК на Львівщині: СБУ затримала двох чоловіків, які вчинили теракт

У Миколаєві на Львівщині 17 вересня стався вибух біля Стрийського районного ТЦК та СП. СБУ кваліфікувала вибух як терористичний акт і вже затримала двох підозрюваних.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Управління СБ України у Львівській області, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі вибуху

За даними слідства, вибух стався сьогодні, 17 вересня, близько 16:30 біля Стрийського районного ТЦК та СП. Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій викинули з автомобіля люди, які проїжджали повз військовий об'єкт.

Унаслідок вибуху поранення зазнав військовослужбовець. Медики надали чоловіку необхідну допомогу на місці.

"За оперативною інформацією, перед вибухом повз відчинені ворота військового об'єкту проїхав автомобіль Daewoo Lanos. Камери відеоспостереження зафіксували, як із переднього пасажирського місця невідома особа викинула на територію ТЦК вибуховий предмет. Згодом до нього підійшов військовослужбовець. У цей момент стався вибух", — уточнили в прокуратурі.

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Затримання підозрюваних

Правоохоронці встановили та затримали двох чоловіків, причетних до вибуху. Також слідство встановлює обставини вибуху та інших людей, які можуть бути до нього причетні.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

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