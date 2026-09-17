Працівника ТЦК, який п’яним в’їхав у паркан на Рівненщині, перевели до бойової частини

Працівника ТЦК, який у вересні 2025 року п’яним за кермом службового буса протаранив бетонний паркан у селі Трипутня Сарненського району, перевели для подальшого проходження служби до бойової військової частини. Також військовослужбовець отримав сувору догану та адміністративне стягнення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради розповів начальник Рівненського міського ТЦК та СП Віталій Плахотнюк.

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За його словами, аварія сталася 9 вересня 2025 року. Військовослужбовець роти охорони взяв службовий автомобіль, пояснивши це необхідністю відвезти його на технічне обслуговування.

"Військовослужбовець роти охорони, мотивуючи необхідність завезти транспортний засіб на технічне обслуговування, взяв його та о 7:30 виїхав з ТЦК. О 8:40 він протаранив паркан", – розповів Плахотнюк.

За даними поліції, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з бетонним парканом старости села Трипутня Петра Чайковського.

За результатами службової перевірки військовослужбовця притягнули до адміністративної та дисциплінарної відповідальності.

"Військовий отримав сувору догану зі стягненням. Його переведено до проходження служби в бойовій військовій частині", – зазначив начальник Рівненського міського ТЦК та СП.

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