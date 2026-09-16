Поліція закрила справу про смерть 33-річного мобілізованого у ТЦК на Рівненщині: експертиза вказала на захворювання. ФОТО

Поліція закрила кримінальне провадження щодо смерті 33-річного мобілізованого Віталія Сахарука у приміщенні Сарненського районного ТЦК та СП на Рівненщині. Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті чоловіка було захворювання.

Про це під час засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради повідомив заступник начальника поліції Рівненщини Руслан Стрельбицький, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив Стрельбицький, відповідний висновок надало Рівненське обласне бюро судово-медичної експертизи.

"Хвороба, що призвела до смерті, – мозкова кома, стиснення, дислокація головного мозку, розрив передньо-мозкової артерії. Смерть настала внаслідок захворювання", – йдеться в акті експертизи, який він зачитав.

За словами представника поліції, на підставі цього висновку кримінальне провадження закрили. Водночас він повідомив, що на момент смерті мобілізованого камери відеоспостереження у Сарненському районному ТЦК не працювали.

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Службову перевірку після смерті Сахарука проводив і Рівненський обласний ТЦК та СП. Т.в.о. начальника обласного ТЦК Віталій Плахотнюк повідомив, що відповідні документи та результати перевірки долучили до матеріалів справи.

"Сахарука В.В. було затримано 21 серпня після перевірки військово-облікових документів. Як зʼясувалося, чоловік не користується правом на відстрочку та є порушником військового обліку, оскільки не зʼявився за повісткою 27 січня 2025 року. Він погодився проїхати до ТЦК для складання матеріалів про адмінправопорушення", – йдеться у повідомленні.





Що відомо про смерть мобілізованого

Віталій Сахарук із села Городець Сарненського району помер у серпні 2025 року під час перебування у районному ТЦК. За даними поліції, протягом двох днів чоловікові ставало зле, однак його не госпіталізували.

За версією Рівненського обласного ТЦК та СП, 21 серпня Сахарук добровільно поїхав до районного ТЦК після перевірки військово-облікових документів. Там на нього склали адміністративний протокол і направили на військово-лікарську комісію. Після проходження ВЛК він залишався на пункті збору в очікуванні направлення до навчального центру.

23 серпня чоловікові стало погано. До нього викликали швидку допомогу, однак медики констатували смерть.

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Родичі Сахарука після його смерті заявляли про численні синці та гематоми на тілі й припускали, що до чоловіка могли застосовувати фізичну силу. Його мати також не погоджувалася з первинними висновками щодо причини смерті та заявляла про намір провести незалежну експертизу.

Після смерті Сахарука правоохоронці відкрили два кримінальні провадження – за ч. 1 ст. 115 КК України з відміткою "природна смерть" та за ч. 1 ст. 140 КК України щодо можливого неналежного виконання професійних обов’язків медичним працівником.

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