Ветеран війни заявив, що його побили військові ТЦК на Волині: терцентр показав кадри з бодікамер та все заперечив. ВIДЕО

Під час оповіщення у місті Ратне на Волині військовослужбовці ТЦК та СП, ймовірно, побили ветерана війни та добровольця, який має інвалідність Дмитра Находа. У Волинському обласному ТЦК це заперечили та оприлюднили відео з бодікамер військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske та "Суспільне".

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Версія дружини ветерана

Блогерка Дана Находка оприлюднила відео в Instagram та розповідала, що її чоловіка — ветерана війни, який добровольцем воював у Білогорівці та Бахмуті, зазнав поранення й має інвалідність III групи через втрату слуху — біля дому силоміць посадили в бус ТЦК. За її словами, документи спочатку не перевіряли, а в автомобілі його почали бити, душити та погрожувати вивезти в ліс і зламати пальці.

"Коли він почав говорити, що він військовий, просто кричати про це, йому казали: "А, військовий і не служиш?" — і били ще", — розповідала жінка.

За її словами, навіть після того, як документи про відстрочку побачили, а чоловіка нібито викинули з буса, коли він спробував сфотографувати автомобіль, військові ТЦК знову підбігли, душили його й змушували видалити фото — супроводжуючі поліцейські при цьому нібито не втрутилися.

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Версія ТЦК Волині

У Волинському ОТЦК та СП заперечили виданню hromadske сказане ветераном та його дружиною. У відомстві наполягають, що військові перевірили документи Дмитра — він показав застосунок "Резерв+" і повідомив про службу та наявну відстрочку через інвалідність.

За версією ТЦК, чоловік попросив підвезти його до лікарні в місто Ратне, однак у службовому авто йому відмовили, оскільки цей транспорт призначений виключно для перевезення військовозобов'язаних до терцентру. Після перевірки даних він нібито самостійно пішов у бік лікарні.

"Після цього група оповіщення залишила місце події та продовжила виконання службових обов'язків. Наголошуємо, що чоловік у службовому автомобілі ТЦК не перебував, а факти побиття чоловіка чи відібрання у нього телефона не підтверджуються", — заявили в обласному ТЦК.

Відео з бодікамер військових ТЦК

Текстовий супровід відео На відео, знятому з бодікамери військовослужбовця ТЦК, зафіксовано момент біля відкритих дверей мікроавтобуса. У кадрі — чоловік у темній кофті з написом "Puma" та світлій бейсболці, який стоїть на вулиці біля дерев і тримає в руках якийсь предмет одягу чи документ. Знімання ведеться з невисокого ракурсу зсередини салону автомобіля, у кадрі частково видно силуети інших людей поруч. Запис темний і має низьку контрастність, що ускладнює деталізацію обличчя та дій людей у кадрі.

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Що розповів сам ветеран

Дмитро Наход розповів hromadske, що раніше його вже зупиняли військові ТЦК для перевірки, і проблем не виникало.

Вранці 14 вересня близько 9:40 він вийшов винести сміття, коли до нього під'їхав бус із військовими. Дмитро підтвердив, що просив підвезти його до лікарні, і що документи в нього переглянули.

Однак його версія відрізняється від того, що казала дружина: за словами Находа, у машину його заштовхали вже після перевірки документів.

"Я відійшов метрів на п'ять. Вони знову під'їхали, відчинили двері. Один застосував балончик, двоє затягнули мене в машину й почали там бити. Потім виштовхнули з буса. Після цього я хотів зафіксувати поліціянтів і той бус. Вони ще раз під'їхали, знову мене схопили, і тоді вже побили дуже сильно", — розповів Наход.

За його словами, бодікамера військових зафіксувала лише момент початкової розмови, а далі камеру нібито вимкнули. Відео, які знімав сам чоловік, військові, за його твердженням, видалили.

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Що далі

Наход звернувся до лікарні та поліції — за словами дружини, медики зафіксували крововилив в оці й кілька гематом, однак окремого огляду судмедексперта подружжя не проходило.

Зі слів старшої інспекторки сектору комунікації Нацполіції в області Анни Павловської, матеріали справи передали до Державного бюро розслідувань у Львові.

Речниця територіального управління Державного бюро розслідувань у Львові Софія Лепех-Давидович повідомила, що матеріали справи наразі не в них, тому поки ситуацію коментувати не можуть.

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