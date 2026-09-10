"Бусифікованій дитині" виявилося 30 років: Волинський ТЦК заявив, що чоловіка вже мобілізували. ВIДЕО

Чоловік на велосипеді, якого на поширеному в соцмережах відео назвали "дитиною", виявився 30-річним військовозобов’язаним. У Волинському обласному ТЦК та СП заявили, що після затримання він пройшов ВЛК, був визнаний придатним і того ж дня призваний на військову службу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ , обставини інциденту прокоментували журналістам у Волинському обласному ТЦК та СП.

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Як зазначається, відео з Маневичів поширили у соцмережах 9 вересня. На кадрах видно, як велосипедиста оточили щонайменше п’ятеро військовослужбовців. Жінка, яка підбігла до них, вигукувала: "Що ви робите, це ж дитина".

Автори одного з місцевих Telegram-каналів також стверджували, що працівники ТЦК нібито зіштовхнули з велосипеда та силоміць посадили до автомобіля неповнолітнього.

У Волинському ТЦК заявили, що насправді інцидент стався 7 вересня. За версією військкомату, група оповіщення рухалася визначеним маршрутом, коли помітила велосипедиста. Побачивши військовослужбовців, чоловік нібито спробував утекти.

Спочатку він відмовлявся показувати військово-облікові документи, однак згодом назвав свої дані. Після перевірки з’ясувалося, що чоловікові 30 років.

За даними ТЦК, він також порушив правила військового обліку через несвоєчасне прибуття за повісткою та має умовне засудження.

Чоловіка доставили до ТЦК, де він пройшов військово-лікарську комісію. Його визнали придатним до військової служби та того ж дня призвали і направили до одного з навчальних центрів.

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