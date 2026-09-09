Військові ТЦК розпилили газ на дітей під час мобілізації чоловіка у Дніпрі: терцентр звинувачує "неадекватних цивільних". ВIДЕО

У Дніпрі 9 вересня, під час уроку фізкультури на території гімназії, військові ТЦК, переслідуючи чоловіка, розпилили газовий балончик. За словами директорки закладу, речовина потрапила на приблизно 60 учнів трьох класів, які на той момент перебували на спортивному майданчику. Терцентр відреагував.

Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП у соцмережах та пише "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Текстовий супровід відео Опис відеоряду На поширеному в соцмережах відео видно паркову зону з деревами біля багатоповерхівок — по стежці біжить людина в темному одязі, а неподалік стоїть група людей у світлому вбранні. Відео супроводжується накладеним текстовим написом російською мовою із заголовком у стилі сенсаційного контенту, що коментує ситуацію з переслідуванням чоловіка військовими ТЦК у Дніпрі біля гімназії. На відео є діти.

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Що розповіла директорка школи

Виконувачка обов'язків директорки гімназії Ірина Нестеренко розповіла, що подія сталася 9 вересня близько 12:00 під час уроку фізкультури, на якому займалися учні трьох класів — близько 60 дітей.

За її словами, працівники закладу побачили, як чоловік біг стадіоном, а за ним гнався невідомий у піксельній формі — під час переслідування розпилювався газовий балончик.

"Вони гналися за ним по стадіону прямо біля дітей. При цьому розпилювався газовий балончик. Потім мама одного з дітей, бо почали приходити діти, завела дитину до школи і повідомила про цю ситуацію. Я вийшла і побачила, що купа дітей, вчителі вже направляють їх заходити до школи. Був розпилений балончик і відчувався запах", — розповіла Нестеренко.

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За її словами, батьків повідомили про ситуацію, частина з них приїхала забрати дітей. Деякі діти скаржилися на самопочуття, однак про серйозні наслідки директорці не повідомляли, а батьки до медзакладів не зверталися.

Також під час інциденту одна з вчительок дістала подряпини через те, що її штовхнули.

Що розповідають батьки

Мама одного з учнів Ольга розповіла, що дізналася про подію з батьківського чату та одразу прийшла забирати сина.

"Мені зателефонувала мама з нашого батьківського чату й сказала, що всі діти зараз знаходяться в класі, налякані й плачуть", — розповіла жінка, додавши, що її знайома — дитячий психолог — була поруч і допомогла дитині, на яку потрапив газ.

За її словами, з розповіді сина вона зрозуміла, що чоловік тікав територією стадіону, а переслідувачі у формі повалили його на землю прямо біля вчительки, яка намагалася скерувати їх в інший бік.

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Інша мама, Олена, розповіла, що її восьмирічний син був наляканий і плакав, а старшокласники зняли інцидент на відео.

"У дітей був урок фізкультури. Вони там стояли, й в метрі від них пробігли два чоловіки у військовій формі й в двох метрах від дітей повалили на асфальт чоловіка", — наголосила жінка.

Батько третьокласниці Михайло розповів, що донька не постраждала від газу, але сильно злякалася побаченого, і наголосив на потребі розголосу ситуації.

Коментар поліції

За інформацією поліції, на територію навчального закладу заїхали автомобілі ТЦК та поліції охорони, які переслідували чоловіка. Джерело видання в поліції заперечує, що газ навмисно розпилили на дітей — за цією версією, його понесло вітром.

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Офіційна позиція ТЦК

У Дніпропетровському ОТЦК та СП інформацію про мобілізацію чоловіка поблизу школи та застосування газового балончика назвали неправдивою.

За версією терцентру, 9 вересня 2026 року група оповіщення та поліцейські зупинили цивільного чоловіка призивного віку й запропонували пред'явити військово-облікові документи, однак той відмовився, ліг на землю, вхопився за кущ і почав голосно кричати, після чого на місце почали підбігати оточуючі.

"Оточуючі цивільні поводилися неадекватно, проявляли ознаки неповаги та відкритої агресії до військовослужбовців та співробітників поліції, вживали ненормативну лексику та погрози", — йдеться в повідомленні ТЦК.

За даними відомства, аби уникнути ескалації, група оповіщення вирішила поїхати з місця, і саме тоді невідомі з натовпу застосували перцевий газ у бік військовослужбовців, які сідали в службовий автомобіль.

"Збільшення випадків нападів на групи оповіщення ТЦК та СП є прямим наслідком того, що "небайдужі" громадяни України вболівають за ухилянтів... Сьогоднішній випадок доводить те, що від безвідповідальних дій дорослих страждають діти", — додали в ТЦК, закликавши громадян вчасно оновлювати військово-облікові дані.







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