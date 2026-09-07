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Новини
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"Мобілізація Людини-павука" в Луцьку виявилася фейком, - ТЦК

Волинський ТЦК спростував інформацію про мобілізацію чоловіка у костюмі людини-павука

У соцмережах поширили фото та відео нібито "мобілізації Людини-павука" біля одного з торговельних центрів Луцька. У Волинському обласному ТЦК та СП заявили, що такої події не було, а резонансні кадри створені за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомила  журналістам речниця Волинського ОТЦК та СП Уляна Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

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На поширених кадрах нібито троє військовослужбовців ведуть чоловіка у костюмі Людини-павука до білого мікроавтобуса біля ТРЦ "Промінь" у Луцьку.

У ТЦК заявили, що інформацію перевірили фактчекери VoxCheck. Аналіз матеріалів показав ознаки того, що зображення та відео були створені нейромережею.

Зокрема, за даними ТЦК, у файлах виявили цифровий водяний знак SynthID, який використовується для маркування контенту, згенерованого штучним інтелектом.

У Волинському ТЦК закликали користувачів критично ставитися до резонансних відео та фотографій із соцмереж і перевіряти їх перед поширенням.

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Автор: 

Луцьк (441) мобілізація (3294) фейк (794) ТЦК та СП (1380) Волинська область (894) Луцький район (63)
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Топ коментарі
+7
Звісно фейк - вони без балаклав
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07.09.2026 18:03 Відповісти
+4
мабуть самі склепали фейк, самі викрили, провели роботу - молодці
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07.09.2026 18:22 Відповісти
+3
Зробили фейк, щоб визнати це фейком 🤦‍♂️

На кого це розраховано?
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07.09.2026 18:00 Відповісти

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