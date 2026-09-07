"Мобілізація Людини-павука" в Луцьку виявилася фейком, - ТЦК
У соцмережах поширили фото та відео нібито "мобілізації Людини-павука" біля одного з торговельних центрів Луцька. У Волинському обласному ТЦК та СП заявили, що такої події не було, а резонансні кадри створені за допомогою штучного інтелекту.
Про це повідомила журналістам речниця Волинського ОТЦК та СП Уляна Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
На поширених кадрах нібито троє військовослужбовців ведуть чоловіка у костюмі Людини-павука до білого мікроавтобуса біля ТРЦ "Промінь" у Луцьку.
У ТЦК заявили, що інформацію перевірили фактчекери VoxCheck. Аналіз матеріалів показав ознаки того, що зображення та відео були створені нейромережею.
Зокрема, за даними ТЦК, у файлах виявили цифровий водяний знак SynthID, який використовується для маркування контенту, згенерованого штучним інтелектом.
У Волинському ТЦК закликали користувачів критично ставитися до резонансних відео та фотографій із соцмереж і перевіряти їх перед поширенням.
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