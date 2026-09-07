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"Мобилизация Человека-паука" в Луцке оказалась фейком, - ТЦК

Волынский ТЦК опроверг информацию о мобилизации мужчины в костюме Человека-паука

В соцсетях распространили фото и видео якобы "мобилизации Человека-паука" возле одного из торговых центров Луцка. В Волынском областном ТЦК и СП заявили, что такого события не было, а нашумевшие кадры созданы с помощью искусственного интеллекта.

Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Волынского ОТЦК и СП Ульяна Кравчук, передает Цензор.НЕТ.

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На распространенных кадрах якобы трое военнослужащих ведут мужчину в костюме Человека-паука к белому микроавтобусу возле ТРЦ "Проминь" в Луцке.

В ТЦК заявили, что информацию проверили фактчекеры VoxCheck. Анализ материалов показал признаки того, что изображения и видео были созданы нейросетью.

В частности, по данным ТЦК, в файлах обнаружили цифровой водяной знак SynthID, который используется для маркировки контента, сгенерированного искусственным интеллектом.

В Волынском ТЦК призвали пользователей критически относиться к резонансным видео и фотографиям из соцсетей и проверять их перед распространением.

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Автор: 

Луцк (634) мобилизация (3296) фейк (746) ТЦК (1346) Волынская область (1162) Луцкий район (61)
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Топ комментарии
+8
Звісно фейк - вони без балаклав
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07.09.2026 18:03 Ответить
+4
мабуть самі склепали фейк, самі викрили, провели роботу - молодці
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07.09.2026 18:22 Ответить
+3
Зробили фейк, щоб визнати це фейком 🤦‍♂️

На кого це розраховано?
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07.09.2026 18:00 Ответить

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