Военные ТЦК распылили газ на детей во время мобилизации мужчины в Днепре: терцентр обвиняет "неадекватных гражданских". ВИДЕО

9 сентября в Днепре во время урока физкультуры на территории гимназии военные ТЦК,преследуя мужчину, распылили газовый баллончик. По словам директора учебного заведения, вещество попало примерно на 60 учеников из трех классов, которые в тот момент находились на спортивной площадке. Терцентр отреагировал.

Об этом сообщает Днепропетровский областной ТЦК и СП в соцсетях, а также пишет "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Текстовое сопровождение видео Описание видео На распространенном в соцсетях видео видна парковая зона с деревьями возле многоэтажек — по тропинке бежит человек в темной одежде, а неподалеку стоит группа людей в светлой одежде. Видео сопровождается наложенной текстовой надписью на русском языке с заголовком в стиле сенсационного контента, комментирующим ситуацию с преследованием мужчины военными ТЦК в Днепре возле гимназии. На видео присутствуют дети.

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Что рассказала директор школы

Исполняющая обязанности директора гимназии Ирина Нестеренко рассказала, что инцидент произошел 9 сентября около 12:00 во время урока физкультуры, на котором занимались ученики трех классов — около 60 детей.

По ее словам, сотрудники учреждения увидели, как мужчина бежал по стадиону, а за ним гнался неизвестный в пиксельной форме - во время преследования был распылен газовый баллончик.

"Они гнались за ним по стадиону прямо рядом с детьми. При этом распылялся газовый баллончик. Затем мама одного из детей, поскольку дети начали подходить, завела ребенка в школу и сообщила об этой ситуации. Я вышла и увидела, что там куча детей, учителя уже направляют их в школу. Был распылен баллончик, и чувствовался запах", - рассказала Нестеренко.

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По ее словам, родителей уведомили о случившемся, часть из них приехала забрать детей. Некоторые дети жаловались на самочувствие, однако о серьезных последствиях директору не сообщали, а родители в медицинские учреждения не обращались.

Также во время инцидента одна из учительниц получила ссадины из-за того, что ее толкнули.

Что рассказывают родители

Мама одного из учеников Ольга рассказала, что узнала о происшествии из родительского чата и сразу пришла забирать сына.

"Мне позвонила мама из нашего родительского чата и сказала, что все дети сейчас находятся в классе, напуганы и плачут", - рассказала женщина, добавив, что ее знакомая - детский психолог - была рядом и помогла ребенку, на которого попал газ.

По ее словам, из рассказа сына она поняла, что мужчина бежал по территории стадиона, а преследователи в форме повалили его на землю прямо возле учительницы, которая пыталась отвлечь их в другую сторону.

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Другая мама, Елена, рассказала, что ее восьмилетний сын был напуган и плакал, а старшеклассники сняли инцидент на видео.

"У детей был урок физкультуры. Они там стояли, и в метре от них пробежали два мужчины в военной форме и в двух метрах от детей повалили на асфальт мужчину", - подчеркнула женщина.

Отец третьеклассницы Михаил рассказал, что дочь не пострадала от газа, но сильно испугалась увиденного, и подчеркнул необходимость придать огласке эту ситуацию.

Комментарий полиции

По информации полиции, на территорию учебного заведения заехали автомобили ТЦК и полиции охраны, которые преследовали мужчину. Источник издания в полиции отрицает, что газ намеренно распылили на детей - по этой версии, его понесло ветром.

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Официальная позиция ТЦК

В Днепропетровском ОТЦК и СП информацию о мобилизации мужчины возле школы и применении газового баллончика назвали ложной.

По версии терцентра, 9 сентября 2026 года группа оповещения и полицейские остановили гражданского мужчину призывного возраста и предложили предъявить военно-учетные документы, однако тот отказался, лег на землю, ухватился за куст и начал громко кричать, после чего на место начали подбегать окружающие.

"Окружающие гражданские лица вели себя неадекватно, проявляли признаки неуважения и открытой агрессии по отношению к военнослужащим и сотрудникам полиции, использовали ненормативную лексику и угрозы", - говорится в сообщении ТЦК.

По данным ведомства, чтобы избежать эскалации, группа оповещения решила уехать с места, и именно тогда неизвестные из толпы применили перцовый газ в сторону военнослужащих, которые садились в служебный автомобиль.

"Увеличение числа случаев нападений на группы оповещения ТЦК и СП является прямым следствием того, что "неравнодушные" граждане Украины болеют за уклонистов... Сегодняшний случай доказывает, что от безответственных действий взрослых страдают дети", - добавили в ТЦК, призвав граждан своевременно обновлять военно-учетные данные.







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