В Ковеле мужчину вынесли из частного двора в автобус ТЦК: в военкомате заявили, что он убегал от проверки

В Ковеле представители группы оповещения вошли на частный двор в погоню за мужчиной, который пытался скрыться от проверки документов, после чего вывели его в служебный микроавтобус. Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил об инциденте в своих соцсетях и назвал действия военных "похищением", в то время как в Волынском областном ТЦК и СП заявили, что мужчина сам забежал на чужую частную территорию.

Об этом сообщили журналистам в Волынском областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

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Инцидент произошел 1 сентября. По версии ТЦК, группа оповещения проверяла военно-учетные данные граждан в Ковеле. Увидев служебные автомобили, один из мужчин якобы начал убегать и забежал на чужой двор.

"Именно он первым нарушил границы частной собственности, уклоняясь от законных требований представителей группы оповещения", — заявили в ТЦК.

На обнародованном Гончаренко видео с камер наблюдения видно, как за мужчиной во двор вбегают шестеро военных, а затем его выносят в микроавтобус.

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Нардеп заявил, что считает действия представителей ТЦК незаконным проникновением на частную территорию и похищением человека.

"Это не работа ТЦК. Это похищение человека и проникновение на частную территорию", — заявил Гончаренко.

В ТЦК, в свою очередь, сообщили, что после установления личности мужчины выяснилось, что он нарушил правила воинского учета, после чего его доставили в служебный автомобиль.

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Во время инцидента произошла еще одна конфликтная ситуация. По версии ТЦК, водитель автомобиля пытался наехать на военнослужащих, после чего его преследовала полиция. Когда мужчину заблокировали на тупиковой улице, он якобы заперся в автомобиле, достал охотничье ружье и угрожал его применить. Примерно через 20 минут переговоров он передал оружие правоохранителям и был задержан.

В Волынском ТЦК заявили, что оба мужчины в тот же день прошли ВЛК, были признаны годными к военной службе и призваны в одну из воинских частей.

В то же время в ТЦК признали проблему с действиями самой группы оповещения: ее представителям провели разъяснительную работу о недопустимости проникновения на частную территорию без соответствующих правовых оснований.

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