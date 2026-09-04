Военный ТЦК во время силового задержания сломал руку мужчине на Черниговщине: ему предъявлено подозрение, - ГБР
Сотрудники ГБР сообщили о предъявлении подозрения сержанту одного из РТЦК и СП Черниговской области, который, по данным следствия, во время мероприятий по оповещению незаконно применил физическую силу к гражданину и нанес ему телесные повреждения средней тяжести.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
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По материалам следствия, 18 июня 2026 года в городе Прилуки военнослужащие ТЦК совместно с сотрудником полиции проводили мероприятия по оповещению граждан.
Во время проверки документов сотрудник правоохранительных органов установил, что остановленный мужчина не находится в розыске, не нарушает правил воинского учета и не подлежит мобилизации. Об этом он сразу сообщил военнослужащим ТЦК.
Несмотря на это, сержант, по версии следствия, решил силой поместить мужчину в служебный автомобиль. Вместе с другим военнослужащим они заломили пострадавшему руки за спину и начали силой вести его к транспортному средству, пытаясь вопреки его воле затолкнуть в салон.
В результате применения физической силы потерпевший получил закрытый осколочный перелом плечевой кости со смещением осколков и повреждением лучевого нерва.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, эти травмы относятся к телесным повреждениям средней степени тяжести, поскольку привели к длительному нарушению здоровья.
Подозрение
- Сержанту сообщено о подозрении в превышении военным должностным лицом служебных полномочий, повлекшем существенный ущерб, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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