"Дуй, пакуй и комплектуй": 10 сотрудникам ТЦК на Одесщине сообщено о подозрении в пытках и издевательствах над гражданскими лицами, - ГБР. ФОТОрепортаж

ГБР противодействует пыткам и незаконному насилию со стороны должностных лиц. В ходе операции "Честный призов" сотрудники ГБР при содействии командования ГШ ВСУ разоблачили противоправные действия двух групп оповещения одного из районных ТЦК и СП в Одесской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности от следствия

Как отмечается, в их состав входили 10 военнослужащих.

По данным следствия, во время проведения мобилизационных мероприятий они применяли к гражданам силу, избивали их, использовали слезоточивый газ и принудительно доставляли в ТЦК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные РТЦК в Черкасской области задержали и вывезли мужчину на расстояние 140 км от дома, несмотря на наличие законной отсрочки, - Лубинец

Сколько эпизодов уже известно?

По данным ГБР, на данный момент ГБР зафиксировало 15 таких эпизодов.

В одном из случаев мужчина пытался скрыться от группы оповещения. Во время преследования водитель служебного автомобиля ТЦК наехал на него.

"Следствие установило, что такие нарушения носили системный характер. Между собой фигуранты использовали девиз "Дуй, пакуй и комплектуй", который даже устанавливали в качестве заставки на своих мобильных телефонах", - говорится в сообщении.

Читайте также: Суд оштрафовал военнослужащего ТЦК на 17 тыс. грн за выключенную бодикамеру во время оповещения граждан

Подозрения

Четырем военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 и ч. 2 ст. 146 УК Украины). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Еще шестерым военнослужащим сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы (ч. 2 ст. 146 УК Украины). По решению суда они будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

Досудебное расследование продолжается.

Обновленная информация

Как сообщает в телеграмм-канале генпрокурор Руслан Кравченко, семеро из десяти подозреваемых были мобилизованы весной 2025 года и сразу направлены для прохождения службы в одесский ТЦК.















Государство дало им форму, полномочия и ответственность. По версии следствия эти полномочия они использовали для незаконного насилия над людьми.