Военные РТЦК на Черкасщине задержали и вывезли мужчину на расстояние 140 км от дома, несмотря на наличие законной отсрочки, — Лубинец

В Черкасской области мужчину, имеющего законную отсрочку от мобилизации, схватили люди в военной форме и увезли на расстояние 140 км от дома.

Об этом рассказал Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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В 140 километрах от дома

По его словам, в Черкасской области за последнюю неделю зафиксировано 7 фактов возможных нарушений прав человека и возможных уголовных правонарушений со стороны должностных лиц Звенигородского РТЦК и СП.

Один из последних случаев — история мужчины, имеющего законную отсрочку в связи с уходом за отцом.

"Он шел на работу, когда, по его словам, рядом с ним остановился автомобиль. Из него вышли мужчины в военной форме, заломили ему руки, надели наручники и увезли в неизвестном направлении. Мужчина успел только позвонить отцу и сказать: "Меня похитили", — рассказал омбудсмен.

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Отмечается, что через два часа он оказался примерно в 140 километрах от дома — без еды, денег и личных вещей.

Лубинец добавил, что в этой ситуации участвовали представители Звенигородского РТЦК и СП.

Угрозы и физическое давление

Мужчина сообщил об угрозах с применением оружия, физическом давлении и принуждении к прохождению ВЛК.

"Но уже сейчас очевидно главное: у мужчины была законная отсрочка, и он ухаживал за отцом! Только после вмешательства моей представительницы в Черкасской области Марьяны Нищенко ситуацию удалось урегулировать. Мужчина вернулся домой", — отметил Лубинец.

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Не единственный случай

Кроме того, уполномоченный подчеркнул, что это не единственный подобный случай.

Незадолго до этого по аналогичной схеме в Звенигородский ТЦК и СП привезли другого человека. На этот раз мужчина был снят с воинского учета. То есть за короткий промежуток времени у нас уже есть несколько случаев, требующих отдельного внимания.

"Поэтому каждый из зафиксированных фактов должен быть тщательно проверен. Должно быть установлено, кто именно, на каких основаниях и как действовал. А если факты нарушений подтвердятся — действиям каждого причастного должна быть дана надлежащая правовая оценка", — подчеркнул Лубинец.

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