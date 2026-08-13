Військові РТЦК на Черкащині схопили та вивезли чоловіка за 140 км від дому попри наявність законної відстрочки, - Лубінець

На Черкащині чоловіка, який має законну відстрочку від мобілізації, схопили чоловіки у військовій формі і вивезли за 140 км від дому.

Про це розповів Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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За 140 кілометрів від дому

За його словами, на Черкащині за останній тиждень зафіксовано 7 фактів щодо можливих порушень прав людини та можливого вчинення кримінальних правопорушень посадовими особами Звенигородського РТЦК та СП.

Один із останніх випадків - історія чоловіка, який має законну відстрочку у зв’язку з доглядом за батьком.

"Він ішов на роботу, коли, за його словами, біля нього зупинився автомобіль. З нього вийшли чоловіки у військовій формі, заламали йому руки, одягнули кайданки та повезли у невідомому напрямку. Чоловік встиг лише зателефонувати батькові й сказати: "Мене викрали"", - розповів омбудсман.

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Зазначається, що за дві години він опинився приблизно за 140 кілометрів від дому - без їжі, коштів та особистих речей.

Лубінець додав, що у цій ситуації брали участь представники Звенигородського РТЦК та СП.

Погрози та фізичний тиск

Чоловік повідомив про погрози із застосуванням зброї, фізичний тиск та примушування до проходження ВЛК.

"Але вже зараз очевидне головне: чоловік мав законну відстрочку та здійснював догляд за батьком! Лише після втручання моєї Представниці в Черкаській області Мар’яни Ніщенко ситуацію вдалося врегулювати. Чоловік повернувся додому", - зазначив Лубінець.

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Не єдиний випадок

Також Уповноважений наголосив, що це не єдиний подібний випадок.

Незадовго до цього за схожою схемою до Звенигородського ТЦК та СП привезли іншу людину. Цього разу чоловік був виключений з військового обліку. Тобто за короткий проміжок часу маємо вже кілька випадків, які потребують окремої уваги.

"Тому кожен із зафіксованих фактів має бути ретельно перевірений. Має бути встановлено, хто саме, на яких підставах і як діяв. А якщо факти порушень підтвердяться - діям кожного причетного має бути надана належна правова оцінка", - наголосив Лубінець.

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