Очільника Закарпатського ТЦК відсторонили від посади, розпочато масштабну перевірку, - Лубінець

Після першої конструктивної зустрічі омбудсмана з командою нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого було видано наказ про відсторонення від виконання обов'язків керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП. Причиною стали масові порушення прав людини та корупційні схеми.

Про це під час спілкування з журналістами в агентстві "Укрінформ" повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Анулювання відстрочок 130 людям та вимагання хабарів

Лубінець розповів про викриті систематичні зловживання службовим становищем із боку посадовців Закарпатського ТЦК.

"У мене пройшла перша, але дуже конструктивна, дуже продуктивна зустріч з командою нового головнокомандувача Михайла Драпатого. Сьогодні зранку був виданий окремий наказ про відсторонення обласного керівника ТЦК СП на Закарпатті. Відправлена велика група для перевірки всієї діяльності системи ТЦК СП на Закарпатті. Я переконаний, що ця моніторингова група знайде дуже велику кількість порушень, в тому числі ймовірних кримінальних правопорушень, злочинів", — наголосив омбудсман.

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За даними перевірки Офісу Омбудсмана, у період із середини 2025-го до середини 2026 року щонайменше у 130 громадян України фактично забрали оформлені документи та анулювали право на відстрочку.

11 затриманих із діючим "Резерв+" та втручання ВСП

Прикладом свавілля став випадок, виявлений представником омбудсмана безпосередньо під час візиту до Закарпатського ТЦК.

"Коли мій представник туди прибув, там знаходилось 11 громадян України з оформленими документами, тобто "Резерв+" показував, що є діюча відстрочка. На запитання, що тут роблять ці люди, [була відповідь]: ми перевіряємо їхні відстрочки. Були викликані якраз представники ВСП. 11 людей терміново були випущені. Потім було встановлено, що, ймовірно, їм всім пропонували дати хабаря працівникам", — розповів Лубінець.

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