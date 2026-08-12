Руководителя Закарпатского ТЦК отстранили от должности, начата масштабная проверка, — Лубинец

После первой конструктивной встречи омбудсмена с командой нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого был издан приказ об отстранении от исполнения обязанностей руководителя Закарпатского областного ТЦК и СП. Причиной стали массовые нарушения прав человека и коррупционные схемы.

Об этом во время общения с журналистами в агентстве "Укринформ" сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Отмена отсрочек для 130 человек и вымогательство взяток

Лубинец рассказал о выявленных систематических злоупотреблениях служебным положением со стороны должностных лиц Закарпатского ТЦК.

"У меня состоялась первая, но очень конструктивная и продуктивная встреча с командой нового главнокомандующего Михаила Драпатого. Сегодня утром был издан отдельный приказ об отстранении областного руководителя ТЦК СП на Закарпатье. Направлена большая группа для проверки всей деятельности системы ТЦК СП на Закарпатье. Я убежден, что эта мониторинговая группа обнаружит очень большое количество нарушений, в том числе вероятных уголовных правонарушений и преступлений", — подчеркнул омбудсмен.

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По данным проверки Офиса омбудсмена, в период с середины 2025-го по середину 2026 года как минимум у 130 граждан Украины фактически изъяли оформленные документы и аннулировали право на отсрочку.

11 задержанных с действующим "Резерв+" и вмешательством ВСП

Примером произвола стал случай, выявленный представителем омбудсмена непосредственно во время визита в Закарпатский ТЦК.

"Когда мой представитель прибыл туда, там находились 11 граждан Украины с оформленными документами, то есть система "Резерв+" показывала, что у них есть действующая отсрочка. На вопрос, что здесь делают эти люди, [последовал ответ]: "Мы проверяем их отсрочки". Были вызваны как раз представители ВСП. 11 человек были срочно отпущены. Затем было установлено, что, вероятно, им всем предлагали дать взятку сотрудникам", — рассказал Лубинец.

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Что предшествовало