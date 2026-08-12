По делу о незаконном удержании и избиении мужчин в Одесском ТЦК - уже 13 подозреваемых, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований установило личности еще четырех сотрудников районного ТЦК и СП в Одесской области, которых подозревают в причастности к незаконному удержанию и насилию в отношении граждан. Количество подозреваемых по делу возросло до 13.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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По данным следствия, новые фигуранты также причастны к издевательствам над бывшим сотрудником ТЦК.

Им было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц и с причинением потерпевшему физических страданий – ч. 2 ст. 146 УК Украины.

В деле фигурируют сотрудники ТЦК и представители общественной организации

В июне 2026 года ГБР сообщило о разоблачении группы из девяти человек. Среди них - шестеро сотрудников районного ТЦК и СП и трое представителей местной общественной организации.







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По версии следствия, они организовали незаконную доставку мужчин в помещения центра комплектования и их дальнейшее удержание.

Представители общественной организации, как утверждают в ГБР, занимались поиском мужчин и сбором информации о них.

Мужчин избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление

Следователи зафиксировали многочисленные случаи жестокого обращения с потерпевшими. По данным ГБР, мужчин незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

После установления личностей еще четырех фигурантов общее количество подозреваемых в уголовном производстве возросло до 13.

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