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Новости Фото Незаконные действия ТЦК
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По делу о незаконном удержании и избиении мужчин в Одесском ТЦК - уже 13 подозреваемых, - ГБР. ФОТО

Государственное бюро расследований установило личности еще четырех сотрудников районного ТЦК и СП в Одесской области, которых подозревают в причастности к незаконному удержанию и насилию в отношении граждан. Количество подозреваемых по делу возросло до 13.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

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По данным следствия, новые фигуранты также причастны к издевательствам над бывшим сотрудником ТЦК.

Им было предъявлено подозрение в незаконном лишении свободы и похищении человека, совершенном по предварительному сговору группой лиц и с причинением потерпевшему физических страданий – ч. 2 ст. 146 УК Украины.

В деле фигурируют сотрудники ТЦК и представители общественной организации

В июне 2026 года ГБР сообщило о разоблачении группы из девяти человек. Среди них - шестеро сотрудников районного ТЦК и СП и трое представителей местной общественной организации.

По делу о насилии в Одесском ТЦК уже 13 подозреваемых
По делу о насилии в Одесском ТЦК уже 13 подозреваемых
По делу о насилии в Одесском ТЦК уже 13 подозреваемых

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По версии следствия, они организовали незаконную доставку мужчин в помещения центра комплектования и их дальнейшее удержание.

Представители общественной организации, как утверждают в ГБР, занимались поиском мужчин и сбором информации о них.

Мужчин избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление

Следователи зафиксировали многочисленные случаи жестокого обращения с потерпевшими. По данным ГБР, мужчин незаконно удерживали, избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление.

После установления личностей еще четырех фигурантов общее количество подозреваемых в уголовном производстве возросло до 13.

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Автор: 

избиение (9989) Одесса (8439) Одесская область (4661) пытки (979) подозрение (782) ТЦК (1298) Одесский район (737)
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Топ комментарии
+13
Це не тільки в одеській області, по всій Україні, погано працюєте
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12.08.2026 11:39 Ответить
+8
Переведуть в інші ТЦК чи навіть підвищать. Це окозамилювання, а в підозрюваних в нас сотні тисяч. напевно, ходять, і в підсудних стільки ж, багато вже навіть платять за такий статус, бо з них не схоплять на вулиці і не відвезуть до Ширяєва в підрозділ
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12.08.2026 11:46 Ответить
+6
цих призначили цапами-відбувайлами.....сховають їх по підрозділах і все,а всю систему не ломатимуть,гроші взяли-потрібен ресурс....
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12.08.2026 11:43 Ответить

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