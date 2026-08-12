У справі про незаконне утримання та побиття чоловіків в Одеському ТЦК вже 13 підозрюваних, - ДБР. ФОТО
Державне бюро розслідувань встановило ще чотирьох працівників районного ТЦК та СП на Одещині, яких підозрюють у причетності до незаконного утримання та насильства щодо громадян. Кількість підозрюваних у справі зросла до 13.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили у Державному бюро розслідувань.
За даними слідства, нові фігуранти також причетні до знущання над колишнім працівником ТЦК.
Їм повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі та викраденні людини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та із заподіянням потерпілому фізичних страждань – ч. 2 ст. 146 КК України.
У справі фігурують працівники ТЦК та представники громадської організації
У червні 2026 року ДБР повідомило про викриття групи з дев'яти осіб. Серед них – шестеро працівників районного ТЦК та СП і троє представників місцевої громадської організації.
За версією слідства, вони організували незаконне доставлення чоловіків до приміщень центру комплектування та їх подальше утримання.
Представники громадської організації, як стверджують у ДБР, займалися пошуком чоловіків та збором інформації про них.
Чоловіків били, залякували та чинили психологічний тиск
Слідчі задокументували численні випадки жорстокого поводження з потерпілими. За даними ДБР, чоловіків незаконно утримували, били, залякували та психологічно тиснули на них.
Після встановлення ще чотирьох фігурантів загальна кількість підозрюваних у кримінальному провадженні зросла до 13.
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