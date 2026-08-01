Чоловіки у військовій формі зламали двері й увійшли до будинку у Смілі: Черкаський ТЦК призначив службову перевірку
Черкаський обласний ТЦК та СП розпочав службову перевірку за фактом проникнення чоловіків у військовій формі у приватне домоволодіння у місті Сміла Черкаської області.
Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.
Розпочато перевірку
"З метою встановлення всіх обставин події проводиться службова перевірка. Керівництвом Черкаського обласного ТЦК та СП буде забезпечено встановлення всіх обставин інциденту та у разі доведення факту перевищення службових повноважень, військовослужбовці понесуть відповідальність, передбачену чинним законодавством", - сказано в повідомленні.
У терцентрі додали, що про результати перевірки повідомлять згодом.
Поширене відео в соцмережах
Напередодні в соцмережах поширили відео, на якому видно, як група чоловіків у військовій формі зламали двері й проникли у приватний будинок. Інцидент зняла на камеру жінка, судячи із закадрового голосу.
Поширене в соцмережах відео
На кадрах вона каже, що викликала поліцію. Після цього чоловіки покинули територію. Мета їхнього проникнення в будинок невідома.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль