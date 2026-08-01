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Новини Протиправні дії ТЦК
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Чоловіки у військовій формі зламали двері й увійшли до будинку у Смілі: Черкаський ТЦК призначив службову перевірку

тцк

Черкаський обласний ТЦК та СП розпочав службову перевірку за фактом проникнення чоловіків у військовій формі у приватне домоволодіння у місті Сміла Черкаської області.

Про це повідомив Черкаський обласний ТЦК, інформує Цензор.НЕТ.

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Розпочато перевірку

"З метою встановлення всіх обставин події проводиться службова перевірка. Керівництвом Черкаського обласного ТЦК та СП буде забезпечено встановлення всіх обставин інциденту та у разі доведення факту перевищення службових повноважень, військовослужбовці понесуть відповідальність, передбачену чинним законодавством", - сказано в повідомленні.

У терцентрі додали, що про результати перевірки повідомлять згодом. 

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Поширене відео в соцмережах

Напередодні в соцмережах поширили відео, на якому видно, як група чоловіків у військовій формі зламали двері й проникли у приватний будинок. Інцидент зняла на камеру жінка, судячи із закадрового голосу.

Поширене в соцмережах відео 

На кадрах вона каже, що викликала поліцію. Після цього чоловіки покинули територію. Мета їхнього проникнення в будинок невідома. 

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Автор: 

перевірка (741) Сміла (52) ТЦК та СП (1305) Черкаська область (254) Черкаський район (95)
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Топ коментарі
+9
Це вже легендарне відео за три доби. Питання,що з цим робити? Тцк-це бандформування оформлене офіційно. А здалеку так званий правоохоронець сидить в Дастері. Ну так що робити громадянам України?
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01.08.2026 02:38 Відповісти
+5
Якщо є зброя - переходити до активного самозахисту.
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01.08.2026 03:07 Відповісти
+4
Буряты говорите?
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01.08.2026 02:52 Відповісти

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