Мужчины в военной форме взломали дверь и проникли в дом в Смиле: Черкасский ТЦК назначил служебную проверку

Черкасский областной ТЦК и СП начали служебную проверку по факту проникновения мужчин в военной форме в частный дом в городе Смела Черкасской области.

Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

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Начата проверка

"С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится служебная проверка. Руководством Черкасского областного ТЦК и СП будет обеспечено установление всех обстоятельств инцидента, и в случае доказательства факта превышения служебных полномочий военнослужащие понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством", — говорится в сообщении.

В терцентре добавили, что о результатах проверки сообщат позже.

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Видео, распространившееся в соцсетях

Накануне в соцсетях распространили видео, на котором видно, как группа мужчин в военной форме взломала дверь и проникла в частный дом. Инцидент сняла на камеру женщина, судя по закадровому голосу.

Видео, распространившееся в соцсетях

На кадрах она говорит, что вызвала полицию. После этого мужчины покинули территорию. Цель их проникновения в дом неизвестна.

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