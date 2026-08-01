РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11457 посетителей онлайн
Новости Незаконные действия ТЦК
8 591 125

Мужчины в военной форме взломали дверь и проникли в дом в Смиле: Черкасский ТЦК назначил служебную проверку

тцк

Черкасский областной ТЦК и СП начали служебную проверку по факту проникновения мужчин в военной форме в частный дом в городе Смела Черкасской области.

Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Начата проверка

"С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится служебная проверка. Руководством Черкасского областного ТЦК и СП будет обеспечено установление всех обстоятельств инцидента, и в случае доказательства факта превышения служебных полномочий военнослужащие понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством", — говорится в сообщении.

В терцентре добавили, что о результатах проверки сообщат позже. 

Смотрите также: Военный Львовского ОТЦК применил силу против женщины: Лубинец обратился в ГБР и требует тщательной проверки. ВИДЕО

Видео, распространившееся в соцсетях

Накануне в соцсетях распространили видео, на котором видно, как группа мужчин в военной форме взломала дверь и проникла в частный дом. Инцидент сняла на камеру женщина, судя по закадровому голосу.

Видео, распространившееся в соцсетях 

На кадрах она говорит, что вызвала полицию. После этого мужчины покинули территорию. Цель их проникновения в дом неизвестна. 

Смотрите также: Львовский ТЦК начал служебную проверку после появления видео, на котором военный схватил женщину за горло. ВИДЕО

Автор: 

проверка (854) Смела (52) ТЦК (1275) Черкасская область (251) Черкасский район (93)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+48
Це вже легендарне відео за три доби. Питання,що з цим робити? Тцк-це бандформування оформлене офіційно. А здалеку так званий правоохоронець сидить в Дастері. Ну так що робити громадянам України?
показать весь комментарий
01.08.2026 02:38 Ответить
+33
Буряты говорите?
показать весь комментарий
01.08.2026 02:52 Ответить
+32
Якщо є зброя - переходити до активного самозахисту.
показать весь комментарий
01.08.2026 03:07 Ответить

Загрузка...

 
 