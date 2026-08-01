Мужчины в военной форме взломали дверь и проникли в дом в Смиле: Черкасский ТЦК назначил служебную проверку
Черкасский областной ТЦК и СП начали служебную проверку по факту проникновения мужчин в военной форме в частный дом в городе Смела Черкасской области.
Об этом сообщил Черкасский областной ТЦК, передает Цензор.НЕТ.
Начата проверка
"С целью установления всех обстоятельств происшествия проводится служебная проверка. Руководством Черкасского областного ТЦК и СП будет обеспечено установление всех обстоятельств инцидента, и в случае доказательства факта превышения служебных полномочий военнослужащие понесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством", — говорится в сообщении.
В терцентре добавили, что о результатах проверки сообщат позже.
Видео, распространившееся в соцсетях
Накануне в соцсетях распространили видео, на котором видно, как группа мужчин в военной форме взломала дверь и проникла в частный дом. Инцидент сняла на камеру женщина, судя по закадровому голосу.
Видео, распространившееся в соцсетях
На кадрах она говорит, что вызвала полицию. После этого мужчины покинули территорию. Цель их проникновения в дом неизвестна.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль