"Дуй, пакуй і комплектуй": повідомлено про підозру 10 працівникам ТЦК на Одещині за катування та знущання з цивільних, - ДБР. ФОТОрепортаж

ДБР протидіє катуванням та незаконному насильству з боку посадовців. Під час операції "Чесний призов" працівники ДБР за сприяння командування ГШ ЗСУ викрили протиправні дії двох груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП на Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

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Деталі від слідства

Як зазначається, до їх складу входили 10 військовослужбовців.

За даними слідства, під час проведення мобілізаційних заходів вони застосовували до громадян силу, били їх, використовували сльозогінний газ та примусово доставляли до ТЦК.

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Скільки епізодів вже відомо?

За даними ДБР, наразі ДБР задокументувало 15 таких епізодів.

В одному з випадків чоловік намагався втекти від групи оповіщення. Під час переслідування водій службового автомобіля ТЦК наїхав на нього.

"Слідство встановило, що такі порушення мали системний характер. Між собою фігуранти використовували девіз "Дуй, пакуй і комплектуй", який навіть встановлювали як заставку на своїх мобільних телефонах", - йдеться у повідомленні.

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Підозри

Чотирьом військовослужбовцям ТЦК повідомлено про підозру у катуванні та незаконному позбавленні волі (ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 127 та ч. 2 ст. 146 КК України). Їм судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, без права внесення застави.

Ще шістьом військовослужбовцям повідомлено про підозру у незаконному позбавленні волі (ч. 2 ст. 146 КК України). За рішенням суду вони перебуватимуть під домашнім арештом цілодобово.

Досудове розслідування триває.

Оновлена інформація

Як інформує у телеграм-каналі генпрокурор Руслан Кравченко, семеро з десяти підозрюваних були мобілізовані навесні 2025 року та одразу направлені для проходження служби до одеського ТЦК.















"Держава дала їм форму, повноваження і відповідальність. За версією слідства, ці повноваження вони використали для незаконного насильства над людьми", - зазначив Кравченко.