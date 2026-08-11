Суд оштрафував військового ТЦК на 17 тис. грн за вимкнену бодікамеру під час оповіщення громадян

Центральний районний суд Миколаєва оштрафував на 17 тисяч гривень військовослужбовця ТЦК та СП, який під час виконання службових обов'язків щодо оповіщення громадян не здійснював безперервної відеофіксації.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Прецедент у Миколаєві

Дії військового ТЦК кваліфікували як недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду.

Як зазначив омбудсман, рішення Центрального районного суду м. Миколаєва чітко вказує на обов'язковість виконання Інструкції, затвердженої наказом Міністерства оборони України №532. Згідно з цією інструкцією, представники ТЦК та СП зобов'язані вмикати бодікамери з початку заходів оповіщення та вести безперервний запис до їх повного завершення.

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Перервати відеозйомку дозволяється лише у виняткових випадках:

Загроза потрапляння в кадр військових об'єктів або інформації з обмеженим доступом;

Короткочасні обставини приватного характеру (відвідування вбиральні чи перерва на приймання їжі).

"Коли ми бачимо вимкнені камери — це простір для свавілля"

Лубінець наголосив, що до Офісу омбудсмана надходить величезна кількість звернень щодо можливих порушень прав людини під час мобілізації, а відсутність відеозапису лише поглиблює недовіру до державних інституцій.

"Я переконаний: якби кожен захід оповіщення від першої до останньої хвилини безперервно фіксувався на відео, розплутати цей клубок було б значно простіше... Коли ж ми бачимо балаклави, вимкнені камери або взагалі відсутність відеозапису, коли неможливо встановити, хто саме проводив заходи мобілізації, — це вже не про прозорість. Це створює простір для свавілля, безкарності та підриває довіру людей до державних інституцій. І з цим не можна миритися", — наголосив Лубінець.

Він додав, що військовослужбовці ТЦК, які діють законно та професійно, мають бути першими зацікавлені у безперервній фіксації своїх дій, аби мати неспростовні докази своєї правоти.

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