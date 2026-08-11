76 підозр очільникам ТЦК та тисячі скасованих ВЛК, - Цуцкірідзе розповів про боротьбу з ухиленням від мобілізації

Нацполіція активізує слідчі заходи задля протидії зловживанням у системі ТЦК, а також при наданні бронювання та винесенні висновків ВЛК. Наразі підозру вже оголосили 76 очільникам ТЦК різного ступеня, вивчають правомірність надання відстрочки майже 2,5 тис. військовозобов'язаних та анулювали 6,5 тис. безпідставних ухвал військово-лікарських комісій.

Про це розповів т.в.о. голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Масштаби розслідувань

"Для мене принципово, щоб закон однаково діяв і для військовозобов’язаного, і для посадовця, який відповідає за мобілізацію або ухвалює рішення у складі ВЛК. Посада, звання, наявність будь-яких ресурсів не можуть бути захистом від відповідальності. Але так само важливо, щоб відповідальність завжди була індивідуальною і ґрунтувалася на доказах. Ми не можемо допустити, щоб викриття конкретних зловживань перетворювалося на кампанію проти всіх працівників ТЦК чи на автоматичне скасування законних висновків щодо людей, які справді мають тяжкі захворювання або поранення", - зазначив він.

Саме тому, за словами Цуцкірідзе, зараз поліція посилює слідчу роботу там, де бачить найбільші ризики зловживань, - передусім у діяльності ТЦК, під час оформлення бронювання та ухвалення рішень військово-лікарськими комісіями.

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"Йдеться не про формальне збільшення кількості справ, а про якість документування, встановлення всіх учасників схем і доведення матеріалів до суду", - уточнив він.

Керівник Нацполіції навів дані, що загалом з початку повномасштабного вторгнення слідчі Національної поліції розслідували 428 кримінальних проваджень щодо незаконної допомоги в ухиленні від служби, оформлення фіктивних медичних висновків та організації виїзду за кордон. 105 із них уже направлено до суду, в інших досудове розслідування триває.

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Результати

Серед фігурантів є працівники та керівники ТЦК різного рівня - наприклад, ми вже повідомили про підозру 76 таким керівникам. І ця робота буде продовжена: кожен факт використання службових повноважень для особистої вигоди або незаконного звільнення від мобілізації має отримати належну правову оцінку. Окремо працюємо зі схемами фіктивного бронювання. Зараз перевіряємо обставини можливого незаконного бронювання майже 2,5 тис. військовозобов’язаних. Так само в фокусі нашої уваги - рішення військово-лікарських комісій: під час слідства вилучили понад 83,5 тис. постанов ВЛК, а 6,5 тис. незаконних рішень уже скасовано", - зазначив Цуцкірідзе.

При цьому він підкреслив, що кожне рішення має оцінюватися окремо, щоб захистити права людей, які мають законні підстави для відстрочки або непридатності до служби.

"Відповідальність передбачена і для тих, хто безпосередньо ухиляється від призову за мобілізацією. За статтею 336 Кримінального кодексу України повідомлено про підозру у вчиненні 6 417 кримінальних правопорушень, до суду скеровано 6 162 обвинувальні акти", - додав очільник Нацполіції.

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Водночас він наголосив, що потрібно розуміти: повідомлення про підозру - це не завершення роботи слідства: "Після цього необхідно встановити всіх учасників, перевірити кожен епізод, дослідити документи та зібрати докази, які витримають розгляд у суді. У складних справах ця робота триває місяці, а іноді й роки".