76 подозрений в адрес руководителей ТЦК и тысячи отмененных ВВК, - Цуцкиридзе рассказал о борьбе с уклонением от мобилизации

Нацполиция активизирует следственные меры в целях противодействия злоупотреблениям в системе ТЦК, а также при оформлении отсрочек и вынесении заключений ВВК. На данный момент подозрение уже предъявлено 76 руководителям ТВК разного уровня, изучается правомерность предоставления отсрочки почти 2,5 тыс. военнообязанным и аннулировано 6,5 тыс. необоснованных решений военно-медицинских комиссий.

Об этом рассказал и.о. главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Масштабы расследований

"Для меня принципиально важно, чтобы закон одинаково действовал как в отношении военнообязанного, так и в отношении должностного лица, отвечающего за мобилизацию или принимающего решения в составе ВЛК. Должность, звание, наличие каких-либо ресурсов не могут служить защитой от ответственности. Но так же важно, чтобы ответственность всегда была индивидуальной и основывалась на доказательствах. Мы не можем допустить, чтобы разоблачение конкретных злоупотреблений превращалось в кампанию против всех сотрудников ТЦК или в автоматическую отмену законных заключений в отношении людей, которые действительно имеют тяжелые заболевания или ранения", - отметил он.

Именно поэтому, по словам Цуцкиридзе, сейчас полиция активизирует следственную работу там, где видит наибольшие риски злоупотреблений, - прежде всего в деятельности ТЦК, при оформлении бронирования и принятии решений военно-медицинскими комиссиями.

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"Речь идет не о формальном увеличении количества дел, а о качестве документирования, установлении всех участников схем и передаче материалов в суд", - уточнил он.

Глава Нацполиции привел данные, что в целом с начала полномасштабного вторжения следователи Национальной полиции расследовали 428 уголовных дел о незаконной помощи в уклонении от службы, оформлении фиктивных медицинских заключений и организации выезда за границу. 105 из них уже направлены в суд, по остальным продолжается досудебное расследование.

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Результаты

Среди фигурантов есть сотрудники и руководители ТЦК разного уровня - например, мы уже сообщили о подозрении 76 таким руководителям. И эта работа будет продолжена: каждый факт использования служебных полномочий для личной выгоды или незаконного освобождения от мобилизации должен получить надлежащую правовую оценку. Отдельно работаем со схемами фиктивного бронирования. Сейчас проверяем обстоятельства возможного незаконного бронирования почти 2,5 тыс. военнообязанных. Также в центре нашего внимания - решения военно-врачебных комиссий: в ходе следствия изъяли более 83,5 тыс. постановлений ВВК, а 6,5 тыс. незаконных решений уже отменены", - отметил Цуцкиридзе.

При этом он подчеркнул, что каждое решение должно оцениваться отдельно, чтобы защитить права людей, имеющих законные основания для отсрочки или непригодности к службе.

"Ответственность предусмотрена и для тех, кто непосредственно уклоняется от призыва по мобилизации. По статье 336 Уголовного кодекса Украины сообщено о подозрении в совершении 6 417 уголовных правонарушений, в суд направлено 6 162 обвинительных акта", - добавил глава Нацполиции.

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В то же время он подчеркнул, что нужно понимать: уведомление о подозрении - это не завершение работы следствия: "После этого необходимо установить всех участников, проверить каждый эпизод, изучить документы и собрать доказательства, которые выдержат рассмотрение в суде. В сложных делах эта работа длится месяцы, а иногда и годы".