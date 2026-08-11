Суд оштрафовал военнослужащего ТЦК на 17 тыс. грн за выключенную бодикамеру во время оповещения граждан

Центральный районный суд Николаева оштрафовал на 17 тысяч гривен военнослужащего ТЦК и СП, который во время выполнения служебных обязанностей по оповещению граждан не осуществлял непрерывную видеофиксацию.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Прецедент в Николаеве

Действия военнослужащего ТЦК квалифицировали как халатное отношение к военной службе в условиях особого периода.

Как отметил омбудсмен, решение Центрального районного суда г. Николаева четко указывает на обязательность выполнения Инструкции, утвержденной приказом Министерства обороны Украины №532. Согласно этой инструкции, представители ТЦК и СП обязаны включать бодикамеры с начала мероприятий оповещения и вести непрерывную запись до их полного завершения.

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Прерывать видеосъемку разрешается только в исключительных случаях:

Угроза попадания в кадр военных объектов или информации с ограниченным доступом;

Кратковременные обстоятельства личного характера (посещение туалета или перерыв на прием пищи).

"Когда мы видим выключенные камеры — это поле для произвола"

Лубинец подчеркнул, что в Офис омбудсмена поступает огромное количество обращений о возможных нарушениях прав человека во время мобилизации, а отсутствие видеозаписи лишь усугубляет недоверие к государственным институтам.

"Я убежден: если бы каждое мероприятие по оповещению с первой до последней минуты непрерывно фиксировалось на видео, распутать этот клубок было бы значительно проще... Когда же мы видим балаклавы, выключенные камеры или вообще отсутствие видеозаписи, когда невозможно установить, кто именно проводил мероприятия по мобилизации, — это уже не про прозрачность. Это создает почву для произвола, безнаказанности и подрывает доверие людей к государственным институтам. И с этим нельзя мириться", — подчеркнул Лубинец.

Он добавил, что военнослужащие ТЦК, действующие законно и профессионально, должны быть первыми, кто заинтересован в непрерывной фиксации своих действий, чтобы иметь неопровержимые доказательства своей правоты.

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