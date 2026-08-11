На Буковине руководителей двух ТЦК подозревают в "мобилизации" 200 несуществующих людей, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила бывших руководителей Днестровского и Выжницкого районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в фальсификации данных о мобилизации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в Черновицкой области.

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По данным следствия, чиновники искусственно завышали показатели выполнения плана мобилизации, внося в государственный реестр информацию о вымышленных призывниках.

В реестр вносили данные несуществующих людей

Как установили правоохранители, фигуранты вносили в реестр "Оберіг" анкетные данные лиц, которых на самом деле не существовало.

После этого на основании ложной информации они оформляли фиктивные приказы о якобы призыве этих "рекрутов" на военную службу и их направлении в воинские части. В дальнейшем вымышленных военнослужащих снимали с воинского учета.

По данным СБУ, такие действия продолжались в течение января–марта 2026 года. За это время должностные лица "мобилизовали" около 200 несуществующих людей.

Фальсификация могла повлиять на комплектование ВСУ

В СБУ отмечают, что искусственное завышение показателей мобилизации делало невозможным надлежащее планирование и комплектование воинских частей Вооруженных сил Украины.

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Такие действия могли негативно повлиять на обороноспособность государства в условиях военного положения.

Фигурантам сообщили о подозрении

По материалам СБУ бывшим руководителям районных ТЦК и СП сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

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