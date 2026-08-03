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Новости Уклонение от мобилизации
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На Волыни будут судить начальника ТЦК: за $7 тыс. обещал оформить негодность через ВЛК, - ДБР

Начальник ТЦК предстанет перед судом за схему с фиктивной непригодностью

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении начальника одного из городских ТЦК и СП Волынской области. По версии следствия, чиновник за 7 тыс. долларов организовал схему оформления фиктивной временной негодности к военной службе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

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"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении начальника одного из городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области. Обвинительный акт направлен в суд", - говорится в сообщении.

Организовал схему незаконного оформления временной негодности

По данным следствия, подполковник организовал схему незаконного оформления временной негодности к военной службе.

 За 7 тыс. долларов США он пообещал военнообязанному обеспечить фиктивное медицинское заключение, прохождение ВЛК с заранее определенным результатом и внесение соответствующих изменений в реестр военнообязанных.

 На основании поддельных документов мужчину признали временно негодным к военной службе и сняли с розыска как нарушителя правил воинского учета.

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Зафиксировали получение должностным лицом взятки

Сотрудники ГБР зафиксировали получение должностным лицом 7 тыс. долларов США в виде неправомерной выгоды.

 В июне 2026 года начальника ТЦК задержали совместно со Службой безопасности Украины.

Должностное лицо обвиняется в получении неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственную должность (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом на занятие определенных должностей.

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ГБР (3607) ТЦК (1277) Волынская область (1144)
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