На Волині судитимуть начальника ТЦК: за $7 тис. обіцяв оформити непридатність через ВЛК, - ДБР

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо начальника одного з міських ТЦК та СП Волинської області. За версією слідства, посадовець за 7 тис. доларів організував схему оформлення фіктивної тимчасової непридатності до військової служби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

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"Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо начальника одного з міських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області. Обвинувальний акт скеровано до суду", - ідеться в повідомленні.

Організував схему незаконного оформлення тимчасової непридатності

За даними слідства, підполковник організував схему незаконного оформлення тимчасової непридатності до військової служби.



За 7 тис. доларів США він пообіцяв військовозобов’язаному забезпечити фіктивний медичний висновок, проходження ВЛК із заздалегідь визначеним результатом та внесення відповідних змін до реєстру військовозобов’язаних.



На підставі підроблених документів чоловіка визнали тимчасово непридатним до військової служби та зняли з розшуку як порушника правил військового обліку.

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Задокументували отримання посадовцем хабаря

Працівники ДБР задокументували отримання посадовцем 7 тис. доларів США неправомірної вигоди.



У червні 2026 року начальника ТЦК затримали спільно зі Службою безпеки України.



Посадовця обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 КК України).



Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

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