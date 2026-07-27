"10 кг смородини" за відстрочку: у Києві доцентка університету отримала підозру

У Києві доцентку університету підозрюють в організації фіктивного вступу до коледжу за $10 тис. для отримання відстрочки від мобілізації. Затримали після одержання грошей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

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За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру доценту одного зі столичних університетів.

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Викладачка обіцяла домовитись про вступ чоловіка

Встановлено, що підозрювана – викладачка університету, за гроші обіцяла домовитись про вступ чоловіка до коледжу при університеті заради отримання відстрочки. За 10 000$ він мав фіктивно вчитися на менеджера технологій. При цьому в цю суму була включена допомога зі здачею усіх сесій.

Додатково заплатити доведеться лише 35 000 грн за рік навчання. Загалом статус студента, зі слів підозрюваної, дозволить чоловіку отримати відстрочку на наступні три роки – саме стільки триватиме його навчання.

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Затримали після одержання хабаря

Під час особистої зустрічі жінка пояснила порядок оформлення документів та завуальовано називала гроші, які хоче отримати за свої послуги - "10 кілограмів смородини".

Затримали її одразу після одержання неправомірної вигоди.







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